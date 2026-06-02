Echipajele ISU „Someș” Satu Mare au intervenit la zeci de urgențe în perioada 29 mai – 1 iunie, de la acordarea primului ajutor medical și stingerea incendiilor până la operațiuni de salvare și misiuni pirotehnice

Sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie au adus un volum ridicat de activitate pentru pompierii militari, paramedicii SMURD și personalul de specialitate din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare. În doar patru zile, salvatorii au gestionat nu mai puțin de 71 de misiuni, intervenind atât pentru acordarea primului ajutor medical, cât și pentru stingerea incendiilor, misiuni de căutare-salvare, asanarea muniției neexplodate și alte situații care au pus în pericol viața și bunurile cetățenilor.

Zeci de intervenții medicale și numeroase misiuni operative

Din totalul intervențiilor, 56 au reprezentat misiuni SMURD pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Alte 15 misiuni operative au presupus intervenții la incendii, incendii de vegetație, operațiuni de căutare și salvare, misiuni de asigurare și supraveghere a zonelor afectate, precum și activități de prevenire și protecție în cadrul unor evenimente publice.

Activitatea intensă a echipajelor a demonstrat încă o dată rolul esențial al salvatorilor în gestionarea situațiilor de urgență produse în județ.

Proiectile descoperite pe un teren agricol din Foieni

Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc în data de 29 mai, în localitatea Foieni, unde echipa pirotehnică a inspectoratului a fost solicitată după descoperirea unui proiectil pe un teren agricol.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii au identificat și ridicat în condiții de maximă siguranță două proiectile explozive de calibrul 85 mm. Muniția a fost transportată și depozitată corespunzător, urmând să fie distrusă controlat.

O tigaie uitată pe aragaz a pus pe jar locatarii unui bloc

În dimineața zilei de 30 mai, pompierii au fost alertați după ce locatarii unui bloc de pe strada Târnavei din municipiul Satu Mare au semnalat un miros puternic de material plastic topit pe casa scării.

După verificări, salvatorii au constatat că sursa problemei era un apartament în care proprietarii uitaseră o tigaie pe aragaz. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube importante, fiind necesară doar ventilarea spațiilor afectate.

Incendii la o hală de cereale, într-o pădure și la un depozit de cherestea

Tot în 30 mai, pompierii au fost mobilizați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de depozitare a cerealelor din localitatea Adrian. În aceeași zi, forțele de intervenție au acționat și pentru lichidarea unui incendiu de fond forestier produs în localitatea Certeze, operațiune la care au participat reprezentanți ai administrației locale și ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Alte intervenții au vizat stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de cherestea din localitatea Vama, unde au ars bușteni depozitați, fără risc de extindere la construcțiile din apropiere, precum și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Săcășeni.

Misiune de salvare încheiată tragic la Dorolț

Cea mai dramatică intervenție a avut loc în data de 31 mai, când pompierii militari au fost solicitați să participe la o operațiune de căutare-salvare în mediul acvatic, în localitatea Dorolț.

Apelul la numărul unic de urgență anunța posibilitatea înecului unei persoane. După desfășurarea operațiunilor de căutare, echipele de intervenție au extras din apă trupul unui bărbat în vârstă de aproximativ 44 de ani. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea acestuia, fiind declarat decedat.

Apel la responsabilitate din partea pompierilor

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” reamintesc cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor și a regulilor privind utilizarea focului deschis, în special în sezonul cald.

Totodată, autoritățile atrag atenția că orice element de muniție rămas neexplodat trebuie raportat imediat la numărul unic de urgență 112, fără a fi atins, mutat sau manipulat, întrucât poate reprezenta un pericol major pentru viață și integritate.