Activitate intensă la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare în perioada 29 mai – 2 iunie 2026, cu sute de cazuri evaluate și numeroase intervenții medicale de specialitate

Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a înregistrat o activitate susținută în intervalul 29 mai – 2 iunie 2026. În numai patru zile, medicii și personalul medical au acordat asistență unui număr de 709 pacienți care s-au prezentat pentru evaluare și tratament de urgență.

Potrivit datelor oficiale, cazurile au variat de la afecțiuni care au necesitat îngrijiri medicale imediate până la situații care au putut fi gestionate fără internare, însă volumul ridicat al prezentărilor confirmă încă o dată rolul esențial pe care UPU îl are în sistemul sanitar județean.

Peste 400 de urgențe medicale

Din totalul celor 709 pacienți consultați, 422 au fost încadrați la categoria urgențe, necesitând intervenții și monitorizare medicală promptă. De asemenea, 141 de cazuri au fost clasificate drept critice, ceea ce a presupus mobilizarea rapidă a echipelor medicale și aplicarea procedurilor specifice pentru stabilizarea pacienților.

În același interval, 146 de persoane s-au prezentat cu afecțiuni considerate non-urgente, acestea beneficiind de evaluările și recomandările necesare din partea personalului medical.

Aproape 150 de pacienți au fost internați

În urma investigațiilor și evaluărilor efectuate în cadrul Unității de Primiri Urgențe, 149 de pacienți au necesitat internare în secțiile de specialitate ale spitalului. Aceștia au fost direcționați către compartimentele medicale corespunzătoare pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentelor necesare.

Numărul internărilor evidențiază complexitatea cazurilor gestionate în această perioadă și necesitatea unei colaborări eficiente între UPU și secțiile spitalului.

Efort continuu al personalului medical

Activitatea intensă desfășurată în aceste zile reflectă atât nevoile crescute ale populației în ceea ce privește asistența medicală de urgență, cât și profesionalismul echipelor medicale care asigură permanența serviciilor. Medicii, asistenții și întreg personalul UPU au gestionat fluxul ridicat de pacienți, oferind îngrijiri adaptate fiecărui caz și contribuind la menținerea unui răspuns medical eficient pentru comunitatea sătmăreană.