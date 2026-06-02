Vizitatorii vor putea descoperi expozițiile muzeului până la ora 19:00, beneficiind de bilete la preț redus în ultimele două ore ale programului

Muzeul Județean Satu Mare vine cu o veste bună pentru iubitorii de cultură și pentru cei care, din cauza programului de lucru, întâmpină dificultăți în a vizita instituția în timpul zilei. Începând de astăzi, programul de vizitare va fi prelungit în fiecare zi de marți, oferind publicului mai mult timp pentru a explora colecțiile și expozițiile găzduite de muzeu.

Program extins pentru un acces mai facil la cultură

Noua măsură a fost adoptată pentru a răspunde nevoilor comunității și pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de persoane la patrimoniul cultural al județului. Astfel, în fiecare marți, Muzeul Județean Satu Mare va rămâne deschis până la ora 19:00, oferind o alternativă celor care își încheie activitatea profesională după-amiaza.

Inițiativa urmărește să încurajeze vizitarea muzeului și să transforme experiența culturală într-una mai accesibilă și mai flexibilă pentru toate categoriile de public.

Tarif redus în ultimele două ore de vizitare

Pe lângă extinderea programului, instituția introduce și o facilitate destinată vizitatorilor. În intervalul orar 17:00–19:00, accesul la muzeu se va face la tarif redus, oferind publicului oportunitatea de a descoperi expozițiile permanente și temporare în condiții avantajoase.

Măsura este menită să atragă atât vizitatori fideli, cât și persoane care nu au avut până acum ocazia să treacă pragul muzeului.

O invitație la redescoperirea patrimoniului local

Prin această inițiativă, Muzeul Județean Satu Mare își reafirmă rolul de instituție culturală deschisă comunității și preocupată de apropierea patrimoniului de publicul larg. Expozițiile muzeului oferă o incursiune captivantă în istoria, tradițiile și valorile culturale ale județului, fiind o oportunitate de cunoaștere și educație pentru toate vârstele.

Reprezentanții instituției îi invită pe sătmăreni și pe turiști să profite de noul program și de tarifele reduse pentru a descoperi bogăția patrimoniului local într-un cadru atractiv și prietenos.

✨ Vizitatorii sunt așteptați cu drag în fiecare marți, până la ora 19:00.