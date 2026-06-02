Luna iunie vine cu noi oportunități de a face sport pentru persoanele cu dizabilități: competiția NO LIMITS, în cadrul .msg Maraton Apuseni, dedicată persoanelor cu dizabilități locomotorii plus o nouă prezență la Sports Festival

Asociația Caiac SMile a participat și în acest an la Zilele Clujului și a organizat din nou activități gratuite de caiac pe lacul Chios, dedicate tuturor clujenilor care au vrut să descopere sportul cu caiacul, inclusiv persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora. Este cea de-a cincea prezență consecutivă a asociației din Satu Mare la evenimentele orașului de pe Someș.

Anul acesta, Caiac SMile, în parteneriat cu Walking Month, au adus în Parcul Central două echipamente de ciclism adaptat dedicate persoanelor cu dizabilități locomotorii, cu ajutorul cărora acestea pot să facă mișcare, să călătorească sau să participe la competiții sportive. Aceste echipamente oferă o mobilitate și un grad de independență mult crescute față de un scaun rulant standard, fiind benefice și pentru îmbunătățirea sistemului cardiovascular sau dezvoltarea musculaturii superioare.

„Accesibilitatea contează pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru persoanele cu nevoi speciale. Echipamentele pe care le folosesc persoanele cu dizabilități în sport adaptat vor fi echipamentele de care vom avea nevoie și noi ca sportivi când vom îmbătrâni și nu ne vom mai putea mișca la fel, dar vom vrea în continuare să facem sport. Vrem să ajutăm comunitatea să înțeleagă că un oraș accesibil și inclusiv este pentru noi toți.”, spune Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile.

Activitățile sportive adaptate continuă la cursa NO LIMITS, secțiune specială dedicată persoanelor cu dizabilități, la .msg Maraton Apuseni

În 2025, Maraton Apuseni a avut primul concurent cu dizabilități locomotorii înscris la start. Alex Tache a parcurs un traseu de 10 km într-o bicicletă special adaptată, donată de .msg România, care i-a permis să înfrunte toate obstacolele din timpul competiției, dar și propriile limite.

În 2026, organizatorii .msg Maraton Apuseni au extins provocarea și au lansat competiția NO LIMITS. Pe 6 iunie, patru persoane cu dizabilități în biciclete adaptate vor concura în echipă mixtă, vor trebui să găsească soluții, să se adapteze traseului și să obțină cel mai bun timp.

„ Am participat cu Alex Tache la .msg maraton cu echipamentul adaptat ediția trecută. Să-l văd cum concurează cot la cot alături de ceilalți alergători, că este susținut și chiar ajutat a fost extraordinar. Se opreau oamenii să-l aplaude și să-l felicite în timpul cursei, ne-au ajutat la urcările abrupte să împingem quad-ul la deal. Atmosfera și spiritul de echipă al maratoniștilor și al tuturor sportivilor ne-au motivat să continuăm și să mergem și mai departe cu accesibilizarea ciclismului și atletismului montan. Suntem siguri că în acest an, când vom merge cu 4 biciclete adaptate și 4 sportivi cu dizabilități, vom avea parte de și mai multă susținere și de o primire și o integrare și mai frumoasă.”, adaugă Ionuț Stancovici.

Caiacul nu lipsește de la Sports Festival

În perioada 11 - 14 iunie 2026, Caiac SMile va participa la Sports Festival, cel mai mare eveniment dedicat sporturilor, din România. Sesiunile de caiac oferite de antrenorii și voluntarii asociației Caiac SMile sunt gratuite, nefiind necesară programare prealabilă. Acțiunea va avea loc pe lacul Chios din Parcul Central și se adresează tuturor celor care doresc să se bucure de acest sport, indiferent de vârstă sau abilitate fizică.

„Întotdeauna la Sports Festival am avut parte de un număr extrem de mare de oameni care au dorit să încerce acest sport. Mulți dintre ei știu să vâslească singuri și vin doar să se bucure de o tură pe lac alături de familie. Mă bucură enorm că acest festival aduce tot mai mulți copii și tot mai multe familii să facă sport împreună. Asta facem și noi prin activitățile noastre, aducem familiile împreună să facă același sport împreună cu membrul familiei cu dizabilități.”, spune Ionuț Stancovici.

Despre Caiac SMile

Asociația Club Sportiv Caiac SMile, în cei 8 ani de activitate, a evoluat dintr-o simplă organizație sportivă într-o adevărată comunitate construită pe nevoile sociale, educaționale, sportive și profesionale ale persoanelor marginalizate, din medii defavorizate, în special ale celor cu dizabilități.

Pornind de la pasiunea pentru caiacul de performanță, organizația a reușit să depășească bariere și să aducă oamenii împreună prin sport. Misiunea Caiac SMile s-a transformat într-una profundă și nobilă. Dincolo de activitățile sportive, asociația și-a extins misiunea, sprijinind accesibilizarea în domenii esențiale precum educația, integrarea socială și incluziunea.

Cei care doresc să susțină evenimentele sportive ale asociației, pot trimite un SMS cu textul SMILE la 8845 pentru a dona 2 euro lunar pentru accesibilizarea și promovarea sportului fără bariere pentru persoanele cu nevoi speciale.