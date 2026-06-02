Viitorul sustenabil începe cu o pălărie colorată: Marșul EcoPălăriilor va avea loc pe 5 iunie, la Shopping City Satu Mare, de la ora 10:00

Peste 1800 de copii din județele Cluj, Satu Mare, Sălaj, Maramureș și Bihor încheie ediția 2026 a proiectului educațional EcoSalvatorii printr-o serie de evenimente dedicate Zilei Mediului, organizate sub conceptul „Marșul EcoPălăriilor”.

Finalul proiectului va fi marcat cum se cuvine: pe 5 iunie, începând cu ora 10:00, micii EcoSalvatori vor participa la un mare eveniment, la Shopping City Satu Mare – terasa Capricci

Derulat în grădinițe și școli, proiectul a reunit în această ediție 1855 de copii înscriși în activități, 101 cadre didactice participante, 80 de activități înscrise în EcoConcursul desfășurat în grupul EcoSalvatorii de pe Facebook și mii de ecofapte realizate și raportate în premieră în Jurnalul de EcoNomisire.

Tema ediției din acest an a fost EcoNomisirea și a urmărit dezvoltarea unor comportamente responsabile legate de consum, resurse și protejarea mediului. EcoSalvatorii promovează educația ecologică prin 10 direcții tematice: EcoNomisire, EcoRespect, EcoReutilizare, EcoReciclare, EcoPlantare, EcoColectare, EcoLocal, EcoLogizare, EcoResurse și implicare activă în comunitate.

Proiectul are la bază colaborarea dintre copii, cadre didactice, părinți, autorități locale și parteneri educaționali, iar în fiecare județ sunt implicați 10 Lideri EcoSalvatori – persoane reprezentative din comunitate care susțin proiectul și promovează mesajele acestuia în rândul copiilor și al familiilor.

Timp de șase săptămâni, copiii au transformat grija pentru natură într-o adevărată aventură practică și au participat la provocări tematice prin care au descoperit că schimbarea începe prin gesturi mici, făcute zi de zi.

EcoSalvatorii au devenit:

Detectivii Apei – au descoperit sursele de risipă și au găsit soluții pentru economisirea apei,

Gardienii Energiei – au învățat cum să folosească responsabil energia în activitățile de zi cu zi,

Aventurierii Gustului – au salvat alimente și au transformat resturile în idei creative și utile,

Campionii fără Risipă – au oferit o nouă viață obiectelor prin reutilizare și reciclare creative,

Vânătorii de EcoComori – au învățat să cumpere responsabil și să reducă risipa prin alegeri conștiente,

Creatorii de EcoPălării – au transformat materiale reciclate în mesaje creative pentru natură și au pregătit cele mai spectaculoase EcoPălării pentru Marșul EcoSalvatorilor.

”Un element important al ediției din acest an a fost introducerea Jurnalului de EcoNomisire, un instrument prin care fiecare EcoFaptă realizată de copii a fost contabilizată. Pentru prima dată în proiect, impactul activităților a fost măsurat concret prin numărul de EcoFapte realizate în comunitate, transformând gesturile mici ale copiilor în rezultate vizibile și cuantificabile. În spatele acestui proiect se află o comunitate care a ales să creadă în puterea educației prin exemplu, implicare și fapte mici făcute zi de zi. Mulțumim partenerilor care au fost alături de EcoSalvatori în această ediție: Inspectoratele Școlare Județene Satu Mare, Sălaj, Cluj, Maramureș și Bihor, Primăriile Zalău și Baia Mare, Shopping City Satu Mare și Wonderland Resort Cluj.”, spune Otilia Matioc, coordonatorul proiectului.

Viitorul sustenabil începe cu o pălărie colorată

Evenimentele finale dedicate Zilei Mediului vor reuni copiii participanți în cadrul Marșului EcoPălăriilor, o paradă a creativității și a mesajelor pentru natură, în care copiii vor purta pălării realizate din materiale reciclate și vor transmite, prin pancarde, lozinci și momente artistice, mesaje pentru un viitor mai responsabil.

Programul evenimentelor finale ale proiectului include:

Marșul EcoPălăriilor

Flash mob – Dansul EcoSalvatorilor

Momente artistice și activități tematice

Întâlniri cu Liderii EcoSalvatori și partenerii proiectului

Premierea cadrelor didactice participante

Evenimentele vor avea loc astfel:

Baia Mare – 3 iunie, ora 10:00, Piața Libertății – Centrul Vechi

Zalău – 4 iunie, ora 10:00, Platoul Pietonal Centru

Satu Mare – 5 iunie, ora 10:00, Shopping City Satu Mare – terasa Capricci

Cluj-Napoca – 9 iunie, ora 12:30, Wonderland Resort

Prin sloganul „EcoSalvatorii – Eroi prin fapte mici, zi de zi!”, proiectul își propune să transforme educația pentru mediu într-un comportament firesc, construit prin implicare, colaborare și exemple reale oferite copiilor încă de la cele mai mici vârste.

EcoSalvatorii, mișcarea pentru un viitor sustenabil

EcoSalvatorii este un proiect educațional coordonat de Asociația Acces la Viitor, apărut în 2021 în Satu Mare. Proiectul aduce împreună copii, cadre didactice și părinți într-o aventură educațională, prin ateliere interactive, jocuri și proiecte ecologice, transformând fiecare acțiune într-un pas important pentru o schimbare reală a mentalității și implicit a viitorului.

În județul Satu Mare, proiectul se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și al Shopping City Satu Mare