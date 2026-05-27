La Satu Mare, unii parchează… alții blochează artistic

Bursa zvonurilor 27.05.2026 22:13
La Satu Mare, unii parchează… alții blochează artistic
La Satu Mare apar tot felul de stiluri de parcare: clasică, pe avarii, „las’ că stau două minute” și, mai nou, varianta „sandviș urban”.
Șoferul din mijloc probabil a vrut doar să rezolve rapid o treabă, dar a reușit performanța rară de a transforma două mașini perfect parcate în decor pentru o lecție practică de Tetris rutier.
Cei din față și din spate au acum două variante: ori pleacă împreună, în sincron, ori își fac grup pe WhatsApp și așteaptă proprietarul „piesei centrale”.
În ritmul ăsta, la Satu Mare nu mai avem locuri de parcare, avem exerciții de logică.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda