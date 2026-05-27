La Satu Mare, unii parchează… alții blochează artistic

La Satu Mare apar tot felul de stiluri de parcare: clasică, pe avarii, „las’ că stau două minute” și, mai nou, varianta „sandviș urban”.

Șoferul din mijloc probabil a vrut doar să rezolve rapid o treabă, dar a reușit performanța rară de a transforma două mașini perfect parcate în decor pentru o lecție practică de Tetris rutier.

Cei din față și din spate au acum două variante: ori pleacă împreună, în sincron, ori își fac grup pe WhatsApp și așteaptă proprietarul „piesei centrale”.

În ritmul ăsta, la Satu Mare nu mai avem locuri de parcare, avem exerciții de logică.