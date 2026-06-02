Tenis. A doua ediție a Cupei Giurtelecu Hododului

Sport 02.06.2026 17:38
    In perioada 30 .05 -1.06 2026  pe Baza sportivă din satul Giurtelecu Hododului, comuna Hodod s-a desfășurat a doua ediție a Cupei Giurtelecu Hododului la tenis la care au participat 25 jucători care au concurat pe două nivele valorice la dublu și una la simplu.Proba de dublu la nivel 5 a fost câștigată de tânăra Oana Ember  din Baia Mare care  a făcut pereche cu Andrei Balajel  din  Zalău .
    Ei i-au învins în  finală  cu 6-2,6-4 pe Pernes Dorin din Zalău care a făcut pereche cu Ienciu Violin din Giurtelecu Hododului.La nivel 6 câștigătorii au fost Ioan Leitan din Zalău și Mirel Olahut din Cehu Silvaniei care i-au invins 6-2,6-4 pe Zoicaș Ionel și Ramocea Sergiu din Giurtelecu Hododului.In proba de simplu Ioan Leitan la invins în semifinală pe tânărul Balajel Andrei cu 6-0,6-1 ,iar Mirel Olahut a trecut cu scorul de 6-4,7-5 de Ionuț Silav din Cehu Silvaniei .
    Finala competiție se va desfasura la sfârșitul săptămânii între loan Leitan și Mirel Olahut .Pe tot parcursul desfășurării competiție admosfera a fost un caldă ,iar duminică seara a fost una de socializare în jurul unei mese la care s-a servit un bograci gustos și o bere rece .
    Este de remarcat faptul că într-un sat relativ mic de la marginea județului sunt condiții bune pentru o competiție de tenis .Acest lucru  se datorează profesorului Ioan Leitan care este un iubitor al acestui frumos sport .





















