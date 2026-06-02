Ovidiu Mazilu și Ștefan Bathory arbitrează semifinalele Cupei României

Sport 02.06.2026 18:12
AJF Satu Mare a anunțat programul și oficialii delegați la semifinalele Cupei României, faza județeană:
CUPA ROMÂNIEI, sezon 2025/2026 – SEMIFINALE
Miercuri, 3 iunie:
CSM Victoria Carei – Oaşul 1969 Negreşti, teren Dorolţ
ORA: 18:00-seniori
A: Mazilu Ovidiu, A1: Por Constantin, A2: Nagy Norbert
Obs. Năstruţ Liviu
Talna Oraşu Nou – Someşul Odoreu, teren Micula
ORA: 18:00-seniori
A: Bathory Ştefan, A1: Neichi Sergiu, A2: Pop Emanuel
Obs. Pataki Zoltan
*În caz de egalitate, în această fază se trece direct la loviturile de departajare
Restanţă Liga a IV-a, Seria B – Playoff, etapa 6
Miercuri, 3 iunie:
Schwaben K. Cămin-Frohlich Foieni
ORA: 18:30-seniori
A: Rebegea Ciprian, A1: Juhasz Tibor, A2: Ardelean Vlad
Obs. Gherasim Alexandru
