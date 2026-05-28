La Satu Mare poți să uiți portofelul acasă, dar să nu uiți unde parchezi

Bursa zvonurilor 28.05.2026 22:33
La Satu Mare poți să uiți portofelul acasă, dar să nu uiți unde parchezi
Că dacă ai lăsat mașina „numa două minute” unde nu trebuie, apare echipa specială mai rapid decât reducerile de Black Friday. Îți ridică mașina frumos, civilizat, de parcă ar fi premiul cel mare la tombolă, și o duc direct în „vacanță” la curtea Transurban.
Acolo începe adevărata aventură: mergi nervos să o recuperezi și afli că ai de plătit minim 500 de lei. Practic, nu ți-au ridicat mașina… ți-au făcut un city-break forțat cu taxă de participare.
Și partea cea mai frumoasă? Toți șoferii spun aceeași replică: „Da am stat doar două minute!”
La Satu Mare, două minute costă cam cât un concediu mic la Gyula.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda