Că dacă ai lăsat mașina „numa două minute” unde nu trebuie, apare echipa specială mai rapid decât reducerile de Black Friday. Îți ridică mașina frumos, civilizat, de parcă ar fi premiul cel mare la tombolă, și o duc direct în „vacanță” la curtea Transurban.

Acolo începe adevărata aventură: mergi nervos să o recuperezi și afli că ai de plătit minim 500 de lei. Practic, nu ți-au ridicat mașina… ți-au făcut un city-break forțat cu taxă de participare.

Și partea cea mai frumoasă? Toți șoferii spun aceeași replică: „Da am stat doar două minute!”

La Satu Mare, două minute costă cam cât un concediu mic la Gyula.