Văpăi de florar

Iacă florarul își aruncă ultimele văpăi, anormale pe undeva, asupra unei lumi ce pare din ce în ce mai irațională, din ce în ce mai frustrată și din ce în ce mai dispusă să trecă la schimbări structurale. Doar FRF-ul și LPF-ul rămân închistate în chingile formalului precum tumorile. Bineînțeles că aceste schimbări ating și lumea sportului și, așa precum în viața de zi cu zi, aceste schimbări de cele mai multe ori nu duc spre bine. Ele se cer cu bunăcredință dar sunt confiscate de puteri corupte ce mai degrabă contorsionează firul cursiv al vieții.

Gata cu filozofia că mă doare capul. Ultima etapă a grupei ce se bătea pentru titlu a trecut fără să tulbure clasamentul, infirmeriile sau planurile de vacanță: CFR - Argeș 1-1 pentru Deac; „U” - Dinamo 1-1 cu regretul că cele 7,5 puncte pierdute de studenți în fața „prietenilor” lor din șoseaua Ștefean cel Mare ar fi adus titlul în aula „șepcilor roșii”; Rapid - Craiova un 1-1 în care cartonașele s-au arătat doar pentru țineri elegante de tricou.



Mai contează clasamentul? Hai să-l trecem frugal în gazetă: Craiova, „U”, CFR, Dinamo, Rapid și Argeș sunt înșiruite de sus în jos. Cele patru goluri în trei meciuri nu au adus nici un învingător. Chiar dacă s-a încheiat campionatul mai sunt câteva virgule de așezat, virgule care se cer poziționate în funcție de rezultatele din baraje. Făgărășeanul Marcel Bârsan nu s-a mulțumit să-i facă înainte de termen campioni pe olteni așa că s-a dus să dea și o mână de ajutor lui Becali în barajul pentru baraj (ca să ne jucăm cu cuvintele), 4-3 cu Botoșani. Astăzi de la ora 20,30 Dinamo și FCSB se întâlnesc pe Arcul de Triumf pentru a afla care dintre ele va avea o vară europeană.

Mai pline de suspans și spectacol au fost jocurile de baraj pentru retrogradare/promovare. Aici au existat emoții până în finalul meciurilor tur și semne de întrebare pentru retururi: Sibiu - Voluntari 3-2 după 3-0; Chindia - Farul 3-3 surprinzător. Retururile au loc duminică (Farul - Chindia) și de Ziua Copiiilor (Voluntari - Sibiu) de la orele 20,30.



De-a lungul verii probabil, în Caricatură, veți găsi date despre comportarea echipelor românești în preliminariile cupelor europene și a celorlalte echipe în cantonamente. Poate vom aborda și mișcările de trupe acolo unde acestea sunt definitive, că de vorbe goale suntem sătui. În plus poate atingem și performanțe ale altor sportivi români. Las pe penița penei inspirate mânuită de preferatul vostru, Florin Mureșan (Mumu), rezultatele, comentariile și bârfele meciurilor din cele 38 de zile de foc din America de Nord și Centrală (Cupa Mondială).



Opriți războaiele!