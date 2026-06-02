Bursa zvonurilor și a nechezatului politic

Deși aveam în vedere alte subiecte pentru bursa de azi, nu am putut trece cu vederea o postare a jurnalistului Mircea Marian de pe pagina sa de Facebook. Una care îl are în prim-plan pe amicul nostru călărețul cu săgeată, personaj care pare să nu rateze nicio ocazie de a se afla în centrul atenției.

După ce, săptămâna trecută, într-o conferință de presă, călărețul cu săgeată a criticat modul în care au acționat polițiștii într-un caz ce viza un coleg de partid, mai pe înțelesul tuturor pe nenea primaru din Socond responsabil cu mâncarea sănătoasă pentru ”copiii” galben-albaștri cu săgeată, reacțiile nu au întârziat să apară. Numai că, de această dată, replica nu a venit din partea adversarilor politici, ci chiar dinspre presa centrală.





Redăm postarea lui Mircea

Marian:

„Un deputat PNL, Adrian Cozma, acuză poliția că hărțuiește liderii liberali din Satu Mare :)) Da, bre, că Predoiu, care controlează Poliția, o fi de la PSD.

Tupeu.

Am mai scris despre Cozma: «Una dintre cele mai mari gafe ale taberei anti-Bolojan din PNL a fost să-l cocoațe taman pe Adrian Cozma în funcția de vicepreședinte la Camera Deputaților. Omul pare disperat după imagine, vacanțe, protocol și se dă victimă pe toate televiziunile...»”

Interesantă observația jurnalistului referitoare la tabăra anti-Bolojan și la promovarea celui pe care noi îl vom numi, pentru economie de spațiu, călărețul cu săgeată. La fel de interesante sunt și comentariile apărute sub postare, unde unii cititori readuc în discuție episoade din campaniile electorale trecute , mai precis la cea locală și la o alianță contra naturii ce l-a susținut și trimit către articole publicate în presa națională.

Noi nu ne pronunțăm asupra adevărului absolut din aceste dispute. Constatăm doar că, atunci când săgețile pornesc din propria tabără, ele par să doară mai tare decât cele venite dinspre adversari.

Iar la final rămâne doar întrebarea, în cheia clasică a pamfletului: cât va mai rezista calul să țină pasul cu atâtea curse de imagine ale călărețului său?







