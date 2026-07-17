



Joi seara, 16 iulie, centrul municipiului Satu Mare a fost animat de ritmurile cubaneze ale dansului Rueda de Casino, în cadrul unui seminar gratuit organizat de Loga Dance School.

La eveniment au participat aproximativ 15 perechi, adolescenți și adulți, care au învățat primii pași și mai multe figuri specifice acestui stil de dans social.

Timp de aproximativ o oră și jumatate, participanții au dansat împreună într-o atmosferă relaxată, plină de energie și voie bună, atrăgând totodată atenția numeroșilor trecători.

Scopul acestui proiect este promovarea unui stil de viață activ, încurajarea socializării prin dans și oferirea unor activități gratuite pentru comunitate, accesibile tuturor celor care doresc să încerce ceva nou.

Având în vedere interesul manifestat de participanți și de public, seminariile gratuite în aer liber vor continua pe parcursul verii, iar cei interesați se pot inscrie prin grupul de WhatsApp dedidcat acestor evenimente https://chat.whatsapp.com/G4vrk1d5iOG8MGzUUAJwkm?s=cl&p=i&ilr=4.