



Ansamblul Folcloric „Flori de Codru” din Tășnad a participat la Festivalul Internațional de Muzică și Dans „Under the Sky of Olymp”, desfășurat în stațiunea Paralia, Grecia, unde a promovat tradițiile și folclorul românesc în fața unui public internațional.

Membrii ansamblului au reprezentat cu mândrie România și orașul Tășnad, prezentând dansuri și cântece populare românești, care s-au bucurat de aprecierea spectatorilor și a participanților din mai multe țări.

Reprezentanții ansamblului au transmis mulțumiri organizatorilor pentru invitație și ospitalitate, subliniind că participarea la festival a fost o experiență deosebită și o nouă oportunitate de a promova valorile culturale românești peste hotare.

Totodată, aceștia au adresat mulțumiri Primăriei Orașului Tășnad și Consiliului Local Tășnad pentru sprijinul acordat, care a făcut posibilă participarea la eveniment.

Un mesaj de recunoștință a fost transmis și către compania de transport DMA Luc-Cris Trans, apreciată pentru condițiile de siguranță și confort oferite pe durata deplasării în Grecia.

Participarea Ansamblului Folcloric „Flori de Codru” la festivalul din Paralia contribuie la promovarea patrimoniului cultural românesc și la consolidarea imaginii orașului Tășnad pe plan internațional.



