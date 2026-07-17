



Municipiul Satu Mare va găzdui, în 6 august 2026, prima ediție a evenimentului „Ziua Diasporei Sătmărene – Poduri peste Granițe”, o inițiativă dedicată sătmărenilor din diaspora, celor stabiliți în alte orașe ale țării, dar și comunității locale. Organizatorii își propun să creeze un spațiu de dialog și să prezinte oportunitățile de angajare, investiții și reintegrare în județ.

Evenimentul va avea loc la Casa Dăinuirii, începând cu ora 09:00, iar accesul va fi gratuit.

Participanții vor avea ocazia să discute direct cu angajatori din județ, reprezentanți ai AJOFM Satu Mare, consultanți în fonduri europene și instituții bancare, pentru a afla informații despre locurile de muncă disponibile, programele de finanțare și sprijinul acordat celor care doresc să revină acasă sau să își dezvolte o afacere în Satu Mare.

Programul va include și lansarea Bursei Mentorilor A.N.A., un proiect care își propune să conecteze experiența profesională a sătmărenilor din străinătate cu tinerii și antreprenorii din județ. De asemenea, participanții vor primi gratuit Ghidul de Reintegrare în județul Satu Mare, care reunește informații utile despre angajare, antreprenoriat, educație, locuințe și servicii publice.

Un moment important al evenimentului îl reprezintă participarea Simona-Mirela Miculescu, care va susține un discurs și va lua parte la dezbaterile din cadrul Scenei Oportunităților.

Evenimentul este structurat pe trei zone tematice: Zona Copiilor, cu ateliere dedicate copiilor din diaspora pentru redescoperirea limbii și tradițiilor românești, Zona de Business și Mentorat, dedicată oportunităților economice și profesionale, și Scena Oportunităților, unde sătmăreni întorși din Italia, Germania, Spania și Franța vor împărtăși experiențele lor de repatriere și integrare.

„Ziua Diasporei Sătmărene – Poduri peste Granițe” este organizată de Asociația A.N.A., Asociația Acces la Viitor și OFA Satu Mare, în colaborare cu AJOFM Satu Mare, beneficiind de sprijinul autorităților locale, al instituțiilor publice și al unui număr important de organizații neguvernamentale și parteneri din mediul de afaceri.