



Programul „Weekend în mișcare”, organizat pe promenada de pe malul Someșului din municipiul Satu Mare, continuă să se bucure de un interes tot mai mare din partea sătmărenilor, care aleg să își petreacă timpul liber prin activități sportive în aer liber.

Vineri seara, zeci de participanți au luat parte la o sesiune de Pilates coordonată de Szereday Judit, desfășurată într-o atmosferă relaxată și prietenoasă. Activitatea s-a bucurat de o participare numeroasă, confirmând succesul programului dedicat promovării unui stil de viață activ și sănătos.

Seria evenimentelor sportive continuă duminică, de la ora 09:00, în aceeași locație, cu o sesiune de stretching susținută de Alina Maria Godjea. Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe, indiferent de nivelul de pregătire fizică.

Prin programul „Weekend în mișcare”, autoritățile își propun să încurajeze mișcarea în aer liber și adoptarea unui stil de viață sănătos, transformând zona de promenadă de pe malul Someșului într-un spațiu dedicat sportului și recreerii pentru întreaga comunitate.