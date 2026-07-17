PS Timotei Sătmăreanul, vizite pastorale în Protopopiatul Oaș

Locale 17.07.2026 18:44
PS Timotei Sătmăreanul, vizite pastorale în Protopopiatul Oaș


Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a efectuat vineri, 17 iulie 2026, o serie de vizite pastorale în Protopopiatul Ortodox Oaș.

În cadrul deplasării, ierarhul a vizitat Parohia Ortodoxă Orașu Nou ViiParohia Ortodoxă PrilogFilia Prilog Vii, precum și Mănăstirea Portărița, unde s-a întâlnit cu slujitorii sfintelor altare și cu credincioșii din comunitățile locale.

Pe parcursul vizitelor, PS Timotei Sătmăreanul a fost însoțit de părintele Marcel Malanca, protopopul Oașului, și de arhidiaconul Gherasim Nap.

Vizitele pastorale fac parte din activitatea permanentă a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului de susținere și întărire a vieții duhovnicești din parohiile și mănăstirile eparhiei.

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