Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a efectuat vineri, 17 iulie 2026, o serie de vizite pastorale în Protopopiatul Ortodox Oaș.
În cadrul deplasării, ierarhul a vizitat Parohia Ortodoxă Orașu Nou Vii, Parohia Ortodoxă Prilog, Filia Prilog Vii, precum și Mănăstirea Portărița, unde s-a întâlnit cu slujitorii sfintelor altare și cu credincioșii din comunitățile locale.
Pe parcursul vizitelor, PS Timotei Sătmăreanul a fost însoțit de părintele Marcel Malanca, protopopul Oașului, și de arhidiaconul Gherasim Nap.
Vizitele pastorale fac parte din activitatea permanentă a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului de susținere și întărire a vieții duhovnicești din parohiile și mănăstirile eparhiei.