Ziua Rezervistului Militar și aniversarea a 35 de ani de la înființarea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne au fost marcate marți, 2 iunie, la Satu Mare printr-un eveniment emoționant, încărcat de respect, recunoștință și aducere aminte.

Într-o perioadă în care valorile precum onoarea, disciplina și patriotismul par uneori uitate, rezerviștii Ministerului Afacerilor Interne au demonstrat că acestea rămân repere fundamentale pentru cei care și-au dedicat viața servirii țării.

Evenimentul a fost deschis de președintele filialei sătmărene a asociației, colonelul (r) Gheorghe Strâmb, care a adresat un mesaj de bun venit invitaților și membrilor asociației, amintind că anul acesta se împlinesc 35 de ani de la înființarea organizației la nivel național și tot atâția ani de existență ai filialei din Satu Mare.

„Ne-am propus să marcăm două momente importante: 35 de ani de la înființarea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere și Ziua Rezervistului Militar. Sunt repere care ne obligă să privim cu respect spre trecut și cu responsabilitate spre viitor”, a subliniat colonelul Strâmb.

O asociație construită pe continuitate și solidaritate

Înființată la 3 martie 1991 de un grup de ofițeri din București, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI s-a extins în toate județele țării, devenind o voce importantă a celor care și-au încheiat activitatea în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

La Satu Mare, organizația a traversat de-a lungul celor trei decenii și jumătate numeroase provocări, dar a rămas un reper de stabilitate și solidaritate între generațiile de militari.

Un moment aparte al întâlnirii l-a constituit omagierea fostului președinte al filialei, colonelul Iosif Pordea, trecut la cele veșnice la sfârșitul anului trecut. În semn de recunoștință pentru activitatea și devotamentul său, conducerea asociației i-a acordat post-mortem titlul de președinte onorific.

„Nu este ușor să pierzi omul care a fost sufletul unei organizații. Colegii au trecut cu demnitate peste acest moment și au continuat activitatea asociației, respectând valorile pe care acesta le-a promovat”, a afirmat colonelul Gheorghe Strâmb.

Pataki Csaba: „Ați rămas un sistem de valori pentru comunitate”

Printre invitații de onoare s-a numărat și președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, care a evidențiat contribuția esențială a rezerviștilor la menținerea unui climat de siguranță și stabilitate în județ.

„Retragerea din activitate nu a însemnat renunțarea la sistemul de valori pe care l-ați reprezentat o viață întreagă. Ați format generații întregi de profesioniști care astăzi conduc instituțiile Ministerului Afacerilor Interne și care duc mai departe standardele pe care dumneavoastră le-ați impus”, a declarat acesta.

Pataki a subliniat că experiența acumulată de rezerviști reprezintă o resursă deosebit de importantă într-o perioadă marcată de schimbări și provocări la nivel internațional.

„Poate vor veni situații nemaiîntâlnite în care experiența dumneavoastră va fi esențială pentru luarea unor decizii bine gândite. Servirea patriei și grija pentru oameni trebuie să rămână întotdeauna în echilibru”, a adăugat președintele Consiliului Județean.

Totodată, acesta a evocat personalitatea colonelului Iosif Pordea, pe care l-a caracterizat drept un model de profesionalism și un partener de dialog în numeroase probleme importante pentru comunitate.

Dincolo de uniformă: oameni care au servit patria

În cadrul unui interviu acordat emisiunii „Actualitatea Sătmăreană”, colonelul (r) Gheorghe Strâmb a vorbit despre rolul rezerviștilor în societatea actuală și despre misiunea lor de a păstra vie memoria instituțiilor pe care le-au servit.

Fost comandant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare și unul dintre cei mai respectați ofițeri sătmăreni, acesta a explicat că rezerviștii nu s-au rupt niciodată de comunitate.

„Am ieșit din sistem, dar nu ne-am închis porțile către lume. Dimpotrivă, continuăm să participăm la viața comunității, la manifestările publice, la comemorarea eroilor și la activitățile educative dedicate tinerilor”, a spus colonelul Strâmb.

Asociația reunește foști polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și alte cadre care au activat în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

O lecție despre sacrificiu și responsabilitate

Întrebat despre controversa privind pensiile militare, colonelul Strâmb a explicat că activitatea militară presupune restricții și sacrificii pe care alte profesii nu le cunosc.

„Militarii nu au avut dreptul să facă politică, să desfășoare activități comerciale sau să își completeze veniturile prin alte forme de activitate. În schimb, au fost disponibili permanent pentru intervenție și au suportat un consum psihic și emoțional uriaș”, a explicat acesta.

Experiența unei vieți petrecute în slujba cetățeanului și-a pus amprenta asupra fiecărui rezervist.

„Am văzut foarte multă suferință, foarte multe tragedii. Sunt imagini care nu te părăsesc niciodată. Dar acestea fac parte din prețul profesiei pe care am ales-o”, mărturisește fostul comandant al pompierilor sătmăreni.

Gardienii memoriei eroilor

Una dintre cele mai importante activități desfășurate de rezerviștii sătmăreni este programul de comemorare a eroilor, derulat în peste 40 de localități din județ.

Prin muncă voluntară, membrii asociației au identificat, restaurat și întreținut morminte ale unor militari uitați de istorie, readucând în atenția publicului nume și destine care au contribuit la construirea României moderne.

„Mergem acolo unde nu mai vine nimeni. Sunt oameni care și-au dat viața pentru țară și care nu mai au urmași care să le aprindă o lumânare. Este datoria noastră morală să le păstrăm memoria”, spune colonelul Strâmb.

Totodată, rezerviștii încearcă să implice elevii și tinerii în aceste activități, pentru ca istoria să nu rămână doar în manuale, ci să devină o lecție vie despre sacrificiu și responsabilitate.

Patriotismul , o valoare care nu trebuie uitată

Poate cel mai puternic mesaj transmis în cadrul evenimentului a fost cel legat de patriotism.

În opinia colonelului Gheorghe Strâmb, patriotismul nu înseamnă discursuri pompoase sau sloganuri, ci respect față de țară, față de comunitate și față de profesia pe care o practici.

„Nu cred că există un cetățean care își face datoria cu responsabilitate și care să nu simtă apartenența la țară și la popor. Dacă pierdem acest sentiment, pierdem ceva esențial din identitatea noastră”, a afirmat acesta.

O moștenire care merge mai departe

La finalul manifestării, participanții au avut ocazia să socializeze și să rememoreze momente din cariera lor, demonstrând încă o dată că spiritul camaraderiei nu se încheie odată cu trecerea în rezervă.

La 35 de ani de existență, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne – Filiala Satu Mare rămâne un exemplu de continuitate, respect pentru tradiție și implicare civică.

Sunt oameni care au purtat uniforma cu onoare, au servit patria în momente dificile și continuă, chiar și după încheierea carierei active, să fie un sprijin pentru comunitate și un model pentru generațiile care vin.

Pentru ei, patriotismul nu este un cuvânt uitat, ci un mod de viață.

Un amplu reportaj de la eveniment va fi difuzat luni, 8 iunie de la ora 20 în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la NORD VEST TV.