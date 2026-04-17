Deputatul Mircea Govor: „Politica trebuie să revină la oameni” – mesaj ferm după întâlnirea regională PSD

Locale 17.04.2026 20:25
Deputatul Mircea Govor: „Politica trebuie să revină la oameni” – mesaj ferm după întâlnirea regională PSD


Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a participat la o întâlnire regională alături de reprezentanți ai organizațiilor PSD din Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj și Bistrița-Năsăud, unde au fost analizate principalele probleme cu care se confruntă cetățenii și administrațiile locale.

Potrivit acestuia, reuniunea nu a fost una formală, ci o discuție directă despre realitățile actuale, de la presiunea economică resimțită de populație, până la blocajele administrative care afectează investițiile.

„A fost o discuție sinceră despre ceea ce trebuie corectat și, mai ales, despre ce avem de făcut mai departe. Pentru noi, aici, în Satu Mare, lucrurile sunt clare: nu putem merge înainte fără decizii ferme, fără asumare și fără respect pentru oamenii pe care îi reprezentăm”, a declarat Mircea Govor.

Liderul social-democrat a subliniat importanța acestor întâlniri regionale, care aduc problemele din teritoriu în atenția decidenților și contribuie la conturarea unor direcții politice coerente la nivel național.

În final, mesajul transmis de deputatul sătmărean a fost unul clar: politica trebuie să fie din nou orientată către cetățeni și nevoile reale ale acestora.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

