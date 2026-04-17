Bărbat din Micula, prins băut la volan pe un drum județean din Satu Mare

Locale 17.04.2026 13:38
Un bărbat de 51 de ani, din localitatea Micula, este cercetat de polițiști după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, incidentul a avut loc în noaptea de 17 aprilie, în jurul orei 00:51, pe Drumul Județean 194B, în localitatea Agriș. Polițiștii rutieri, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic autoturismul condus de acesta.

În urma testării cu aparatul etilotest, a fost indicată o concentrație de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, peste limita legală admisă.

Pe numele conducătorului auto a fost deschis dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda