



Un bărbat de 51 de ani, din localitatea Micula, este cercetat de polițiști după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, incidentul a avut loc în noaptea de 17 aprilie, în jurul orei 00:51, pe Drumul Județean 194B, în localitatea Agriș. Polițiștii rutieri, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic autoturismul condus de acesta.

În urma testării cu aparatul etilotest, a fost indicată o concentrație de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, peste limita legală admisă.

Pe numele conducătorului auto a fost deschis dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.