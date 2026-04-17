







Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate prin nopți cu temperaturi foarte scăzute, sub pragul de îngheț, în perioada 09–12.04.2026, care au afectat puternic, în principal, livezile de pomi fructiferi aflate în etapa de înflorire la nivelul întregului județ, prefectul Altfatter Tamás a dispus, prin Ordinul nr. 101/15.04.2026, constituirea Comisiei mixte județene de constatare a pagubelor în agricultură, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, pentru anul 2026, pe raza județului Satu Mare.





Anterior, în data de 14.04.2026, Instituția Prefectului a transmis către toate comitetele locale pentru situații de urgență solicitarea de centralizare a pagubelor la nivel local și de transmitere, în termenul legal, a rapoartelor privind producerea situației de urgență către Instituția Prefectului și Direcția pentru Agricultură Județeană.





Astăzi, la cabinetul prefectului, a avut loc prima ședință de lucru a comisiei de constatare a pagubelor, urmând ca, începând de luni, 20.04.2026, membrii comisiei să își desfășoare activitatea în teren, organizați în două subcomisii.





Comisia este formată din reprezentanți ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ai Direcției pentru Agricultură Județeană, precum și ai unităților administrativ-teritoriale, sub coordonarea reprezentanților Instituției Prefectului.





Comisia are rolul de a constata și evalua, la fața locului, pagubele produse ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum înghețul, grindina, poleiul, inundațiile, ploile abundente, seceta sau ninsorile abundente, care afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale, în baza rapoartelor operative privind producerea situațiilor de urgență primite de la unitățile administrativ-teritoriale din județul Satu Mare.





„Până la data prezentei, conform datelor centralizate din teritoriu, au transmis rapoarte de calamitate 47 de primării din județ, iar suprafața afectată de înghețurile târzii de primăvară depășește 2.950 ha. După centralizarea datelor din teritoriu, în ședința de astăzi am solicitat membrilor comisiei de evaluare a pagubelor să acționeze cu maximă operativitate, profesionalism și responsabilitate, astfel încât fiecare fermier afectat să beneficieze de o constatare corectă, transparentă și în cel mai scurt timp posibil, iar la finalul acțiunii să avem o imagine clară și completă a impactului produs asupra agriculturii județului, pentru a putea susține demersurile necesare de sprijin și compensare a celor afectați”, - prefectul Altfatter Tamás.