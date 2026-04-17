



Cu ocazia Zilei Mondiale a Hemofiliei, marcată anual în 17 aprilie, Iulian Pfau Sălăgean a transmis un mesaj puternic de solidaritate și responsabilitate, subliniind importanța donării de sânge pentru persoanele care suferă de această afecțiune.

„Astăzi am donat. Fiți mereu un exemplu și fiți alături de cei suferinzi. Arătați că vă pasă! Faceți din donare un stil de viață și salvați o viață!”, a declarat acesta.

Hemofilia este o boală genetică, prezentă de la naștere, caracterizată prin sângerări prelungite, din cauza lipsei factorilor de coagulare. Potrivit Federației Mondiale a Hemofiliei, aproximativ 1 din 1000 de persoane suferă de tulburări de sângerare, multe dintre acestea rămânând netratate.

Iulian Pfau Sălăgean a atras atenția că, deși există tratamente moderne, donarea de sânge rămâne esențială, fiind principala sursă pentru obținerea factorilor de coagulare necesari pacienților.

Ziua Mondială a Hemofiliei este marcată din 1989, la inițiativa Federației Mondiale a Hemofiliei, în memoria fondatorului acesteia, Frank Schnabel.

Mesajul acestei zile este unul clar: implicarea fiecăruia contează, iar un gest simplu poate însemna o șansă la viață pentru cei aflați în suferință.