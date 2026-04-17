



Un amplu proiect european dedicat transformării mobilității urbane este în plină desfășurare în regiunea Dunării. Intitulat CityWalk2.0 – Împreună pentru o mobilitate urbană eficientă din punct de vedere energetic, proiectul își propune să reducă semnificativ consumul de energie și emisiile de carbon generate de transportul urban.

Finanțat prin Programul Interreg Regiunea Dunării, proiectul se derulează în perioada ianuarie 2024 – iunie 2026 și reunește 14 parteneri din 10 țări, printre care România, Slovenia, Ungaria, Croația, Austria, Serbia și Republica Moldova.

Tranziție către mobilitate verde

Scopul principal al inițiativei este accelerarea tranziției energetice în transporturi, prin încurajarea utilizării mijloacelor alternative de deplasare – mersul pe jos, bicicleta, micro-mobilitatea și transportul public – în detrimentul autoturismelor, considerate mari consumatoare de energie.

Proiectul vine ca o continuare a inițiativei CityWalk (2016–2019), premiată la nivel european, dar pune accentul pe implementare concretă, atât la nivelul administrațiilor locale, cât și la nivelul cetățenilor.





CityWalk2.0 urmărește trei direcții majore:

reproiectarea străzilor , pentru a favoriza mobilitatea activă;

schimbarea comportamentului de deplasare al cetățenilor;

consolidarea voinței politice pentru implementarea acestor transformări.

După analizarea bunelor practici europene, partenerii proiectului dezvoltă strategii transnaționale, planuri locale și seturi de instrumente inovatoare. Acestea sunt testate prin acțiuni pilot, menite să valideze soluțiile propuse și să demonstreze eficiența lor în teren.

Cooperare internațională pentru un obiectiv comun

Proiectul implică atât furnizori de expertiză, cât și autorități locale, într-un parteneriat echilibrat care combină experiența acumulată anterior cu perspective noi. În final, rezultatele vor fi transpuse în politici publice și asumate oficial de factorii de decizie, prin documente comune de poziție.

Inițiativa vine în contextul în care schimbările climatice și criza energetică impun măsuri urgente, iar mobilitatea urbană reprezintă unul dintre domeniile-cheie în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

CityWalk2.0 este susținut de Programul Interreg Regiunea Dunării, cu cofinanțare din fonduri europene și Guvernul României, reprezentând un pas important spre orașe mai verzi, mai eficiente și mai prietenoase cu cetățenii.