Un sucevean s-a ales cu dosar penar, deoarece a fost depistat în trafic la volanul unui autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

În data de 18 aprilie a.c, în jurul orei 00.30, un echipaj mixt, format din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea și lucrători de la IPJ Satu Mare, a oprit pentru control, pe raza localității Petea, județul Satu Mare, un autoturism înmatriculat în România, condus de un sucevean de 26 de ani.





Oameni legii au solicitat şoferului actele personale și documentele mașinii, iar în urma verificărilor efectuate au constatat că dreptul de a conduce al bărbatului este suspendat din data de 21.08.2025.

În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce.