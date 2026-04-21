Concursul interjudețean dedicat marelui prozator a adus în prim-plan excelența, spiritul critic și forța formativă a literaturii



Luni, 20 aprilie, sub cupola primitoare a Bibliotecii Județene – partener cultural de suflet, căruia îi adresăm mulțumiri pentru ospitalitate și pentru rolul esențial în păstrarea vie a lecturii – opera lui Ioan Slavici nu a fost doar bibliografie școlară, ci o oglindă vie în care s-au reflectat creativitatea și profunzimea critică a noii generații. Pentru că Slavici este, înainte de toate, clasicul care ne privește – nu noi îl citim pe el dintr-o distanță comodă, ci el ne judecă, cu răbdare și severitate, din fiecare pagină.





Un reper literar și moral actual

Catedra de limba și literatura română a Colegiului Național „Ioan Slavici”, sub egida Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, a celebrat ediția a VIII-a a Concursului Interjudețean „Ioan Slavici – clasicul moralist”, dedicat patronului spiritual al instituției.

Într-un prezent al vitezei și al exceselor, viziunea lui Slavici rămâne o radiografie necesară a calității umane – și, mai mult decât atât, o ordine ca formă de rezistență. Întreaga proză slaviciană se constituie într-un spațiu al tensiunii ireconciliabile dintre norma etică și forța destructivă a instinctelor: personajele sale trăiesc mereu între rânduială și abis, iar „rânduiala” nu e simplă conformare morală, ci o ordine ontologică asumată până la capăt.

Fără această înțelegere a echilibrului ca fundament antropologic, nici realismul psihologic al marilor romancieri ai secolului al XX-lea nu ar fi căpătat consistența pe care o cunoaștem.

Competiția ideilor: lectura ca exercițiu de profunzime

Dacă secțiunile de creație și critică literară, respectiv cea de arte plastice ale concursului se desfășoară prin participare indirectă, oferind spațiu de reflecție tăcută, Secțiunea a II-a – „Aptitudini de lectură” – a scos spiritul critic la „luptă” directă.





Luni, 20 aprilie, s-a desfășurat etapa interactivă (cu prezență fizică) a concursului, reunind concurenți din cinci licee reprezentative ale orașului și elevi ai Centrului Județean de Excelență – în total, șase echipe chemate să-și măsoare deopotrivă acuitatea hermeneutică, cât și coeziunea și dialogul intelectual.

Sarcina exigentă de a evalua concurenții a revenit juriului, căruia îi adresăm mulțumiri pentru rigoare și obiectivitate:

Năstaca Scopeț (Inspector școlar pentru limba și literatura română);

Dariana Săsărman-Țou (Director, Biblioteca Județeană);

Simona Por (Director, Casa Corpului Didactic „Dariu Pop”);

Nicoleta Foldeș (Inspector școlar pentru activități extrașcolare).

Tabloul excelenței

🏆 Rezultatele competiției au evidențiat performanța și pasiunea pentru lectură:

🥇 Premiul I: Colegiul Național „Ioan Slavici” (coord. prof. dr. Alina Dragoș) – elocvență și acuitate hermeneutică, dovadă că mesajul slavician nu se citește, ci se trăiește.

🥈 Premiul II: Colegiul Național „Doamna Stanca” (coord. prof. Camelia Mărcuș) – remarcabili prin finețea analizelor psihologice și sensibilitatea etică.

🥉 Premiul III: Colegiul Național „Mihai Eminescu” (coord. prof. dr. Diana Petrovai) – discurs analitic matur și o stăpânire sigură a mesajului slavician.

🎖 Mențiuni:

Mențiunea I: Centrul Județean de Excelență (coord. prof. dr. Diana Petrovai)

Mențiunea II: Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” (coord. prof. Paula Murgu)

Mențiunea III: Colegiul Național „Kölcsey Ferenc” (coord. prof. Arnold Maier)





Recunoștință și continuitate

Recunoștință pentru întreaga implicare gazdelor din cadrul Bibliotecii Județene Satu Mare – director Dariana Săsărman-Țou și director adjunct Paula Horotan. Mulțumiri și domnului bibliotecar Viorel Câmpean pentru incursiunea în parcursul biografic al tânărului Slavici.

Felicitări tuturor participanților și coordonatorilor! Ați demonstrat că lectura atentă nu este un exercițiu de memorie, ci unul de formare a caracterului – exact în spiritul în care Slavici concepea literatura: ca pedagogie a umanului.

Reușita acestei ediții se datorează viziunii și dăruirii coordonatoarelor de proiect, profesoarele Adela Filip și Florica Suciu, care au transformat competiția într-un veritabil spațiu al dialogului cultural autentic.



