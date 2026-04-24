



În cadrul proiectului STEMLab Synergy, desfășurat în Satu Mare, în perioada 22–24 aprilie 2026, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare a primit vizita unui grup de profesori din Ucraina, în contextul unui schimb de bune practici în domeniul educației STEM și consolidarea cooperării transfrontaliere dintre România și Ucraina.

Evenimentul a reunit parteneri instituționali, profesori și specialiști din România și Ucraina, oferind un cadru de analiză, dialog profesional și explorare a modalităților concrete de integrare a tehnologiilor moderne în procesul educațional.

Oaspeții s-au arătat deosebit de interesați de managementul școlar al Colegiului Național ,,Mihai Eminescu”, dar și de aspecte ale sistemului educațional românesc, precum admiterea în învățământul liceal, organizarea examenelor naționale și mecanismele de evaluare. Prof. dr. Natalia Manuela Boloș, directorul instituției, a oferit explicații detaliate și a prezentat succint istoricul colegiului, subliniind tradiția academică și direcțiile strategice de dezvoltare.

Pentru domeniul STEM, elevii Echipei MultitouchCNME,coordonați de prof.dr. Georgeta Cozma, au prezentat proiecte STEM/STEAM realizate în viziune transdisciplinară, apreciate în mod deosebit de profesorii din Ucraina, pentru nivelul de creativitate, rigoare și integrare tehnologică, demonstrând potențialul educației inter/transdisciplinare în formarea gândirii critice, a competențelor digitale și a capacității de rezolvare a problemelor complexe.

Coordonatoarea Echipei a subliniat importanța trecerii de la predarea disciplinară la abordări interdisciplinare și integrate, în vederea formării competențelor de secol 21, învățarea contextualizată fiind capabilă să răspundă nevoilor reale ale elevilor și provocărilor societății actuale.

Un moment interesant pentru oaspeți l-a constituit interacțiunea cu resursele digitale de pe consolele multi-touch, unde au putut observa modul în care tehnologia susține învățarea colaborativă, explorarea vizuală și integrarea conținuturilor din diverse arii curriculare.

Proiectul STEMLab Synergy urmărește dezvoltarea competențelor viitorului în școlile din România și Ucraina și este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027. Partenerii proiectului sunt Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, Asociația Managerilor de Proiect „YADRO” (lider), Universitatea Națională din Ujhorod și Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare.

Inițiativa contribuie la creșterea calității educației STEM în județul Satu Mare și în regiunea Transcarpatia, reducând decalajul dintre educație și piața muncii și consolidând colaborarea educațională la nivel transfrontalier.



