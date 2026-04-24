



În perioada 22–24 aprilie 2026, județul Satu Mare a găzduit o vizită de studiu organizată în cadrul proiectului STEMLab Synergy, parte a Programului Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027. Evenimentul a reunit parteneri instituționali, cadre didactice și specialiști din cele două țări, cu scopul de a promova integrarea tehnologiilor moderne în educație.

Un moment important al vizitei a fost întâlnirea delegației cu echipa de robotică StarTech a Colegiului Național „Ioan Slavici”, care a susținut o demonstrație practică în laboratorul propriu. Elevii au prezentat evoluția echipei și proiectele dezvoltate, evidențiind modul în care pasiunea pentru tehnologie poate deveni un instrument de implicare și dezvoltare personală.

Prezentarea a fost apreciată de oaspeți, care au remarcat entuziasmul și profesionalismul elevilor, dar și nivelul ridicat al activităților educaționale desfășurate.

Reprezentanții Colegiului Național „Ioan Slavici” au transmis mulțumiri Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și delegației din Ucraina pentru colaborare, subliniind că astfel de inițiative contribuie la consolidarea parteneriatelor educaționale și la promovarea valorilor europene.

Proiectul STEMLab Synergy este finanțat de Uniunea Europeană și implementat în parteneriat cu Asociația Managerilor de Proiect „YADRO”, Universitatea Națională din Ujhorod, ADI Județul Satu Mare și Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare.



