Viceprimarul Raul Băbțan: reguli ferme pentru jocurile de noroc, cu accent pe protejarea tinerilor

Locale 24.04.2026 18:27
Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a anunțat adoptarea unui regulament strict privind organizarea jocurilor de noroc la nivel local, votat în Consiliul Local.

Potrivit acestuia, noile măsuri prevăd interzicerea aparatelor de tip „păcănele” în apropierea școlilor, eliminarea acestora din barurile situate la parterul blocurilor, precum și interzicerea publicității pentru jocurile de noroc. În același timp, au fost introduse reguli mai dure și taxe considerabil majorate, unele dintre cele mai ridicate din țară.

„Este o decizie de echilibru. Protejăm copiii și tinerii de un fenomen care poate deveni periculos, dar respectăm și libertatea adulților de a alege, în limitele legii”, a transmis viceprimarul.

Conform estimărilor, noile reglementări vor duce la o reducere semnificativă a numărului de locații în care funcționează jocuri de noroc. Reprezentanții administrației locale subliniază că intervenția autorităților este necesară în contextul riscurilor sociale generate de acest domeniu, menținând totodată un echilibru între ordine, responsabilitate și respectul față de comunitate.
