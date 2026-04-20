Eveniment special organizat pe 20 aprilie, dedicat unei istorii construite în inima orașului

Un reper al eleganței și al ospitalității locale și-a celebrat istoria. Hotel-Restaurant Aurora a reunit comunitatea pentru a marca împlinirea a 55 de ani de activitate, în cadrul unui eveniment aniversar desfășurat în data de 20 aprilie.





O poveste construită în timp

De peste cinci decenii, Aurora a fost mai mult decât un simplu loc – a devenit un spațiu al întâlnirilor, al momentelor importante și al tradiției duse mai departe cu grijă și respect pentru oameni.





„55 de ani de tradiție, ospitalitate și prietenie în inima orașului” a fost mesajul care a definit parcursul unei locații ce a reușit să rămână relevantă și apreciată de-a lungul generațiilor.

Comunitatea, parte din sărbătoare

Organizatorii au adresat o invitație deschisă tuturor celor care au fost, de-a lungul timpului, parte din povestea acestui loc, iar răspunsul nu a întârziat să apară. Evenimentul a adus împreună oameni care au contribuit, direct sau indirect, la istoria acestui simbol local.





Printre prietenii care au luat parte la această frumoasă sărbătoare s-au numărat și deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, prefectul Altfatter Tamas, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, artiștii Petrică Mureșan și Mircea Deac, colegul de breaslă Mircea Dobra, dar și mulți alții.





Cei care au luat cuvântul au apreciat profesionalismul de la Hotel Restaurant Aurora, sau au depănat amintiri frumoase trăite aici.









„Atunci. Acum. Întotdeauna.”

Aniversarea a fost nu doar un moment de bilanț, ci și unul de continuitate. Sub deviza „Atunci. Acum. Întotdeauna.”, evenimentul a reușit să îmbine trecutul, prezentul și viitorul într-o atmosferă caldă și festivă.

Directorul executiv, Viorica Păcurar, a transmis un mesaj de recunoștință și angajament pentru păstrarea standardelor care au consacrat locația.





De asemenea, a amintit despre cel care a ridicat la un nivel foarte înalt ștacheta calității Hotelului Restaurant Aurora, Traian Păcurar, precum și despre Valer Darida, a cărui activitate se confruntă astfel cu această locație.

Un simbol al comunității

Hotel-Restaurant Aurora rămâne, după 55 de ani, un punct de referință pentru comunitate – un loc unde timpul a adunat amintiri, iar ospitalitatea a devenit tradiție.





Evenimentul aniversar a fost, astfel, nu doar o celebrare a unei instituții, ci și a oamenilor care i-au trecut pragul și au contribuit la povestea sa.



