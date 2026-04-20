Unitatea de Primiri Urgențe din Satu Mare a înregistrat un număr ridicat de prezentări în perioada 17 – 20 aprilie 2026, când nu mai puțin de 506 pacienți au solicitat asistență medicală de urgență. Datele reflectă presiunea constantă asupra sistemului medical de urgență, în special în perioadele aglomerate.

Potrivit statisticii oficiale, dintre persoanele care s-au prezentat la UPU, 83 de cazuri au fost clasificate ca fiind critice, necesitând intervenții rapide și complexe din partea personalului medical. De asemenea, 327 de pacienți au fost încadrați la categoria urgențe, în timp ce 96 de cazuri au fost considerate non-urgente.

În urma evaluărilor medicale efectuate, 135 de pacienți au necesitat internare pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate, ceea ce subliniază gravitatea unei părți semnificative dintre cazurile prezentate.

Numărul mare de pacienți, dar și diversitatea cazurilor gestionate într-un interval scurt de timp, evidențiază atât solicitarea intensă a serviciilor medicale de urgență, cât și importanța unei trieri corecte a cazurilor, pentru a permite intervenția rapidă acolo unde este cu adevărat necesar.

Reprezentanții unității medicale reamintesc populației importanța utilizării responsabile a serviciilor de urgență și recomandă prezentarea la UPU doar în situații care necesită cu adevărat îngrijiri medicale imediate.