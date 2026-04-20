INTERVENŢII. Week-end de foc pentru pompierii sătmăreni

În perioada 17–19 aprilie, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare au intervenit pentru gestionarea mai multor situații de urgență, cele mai semnificative fiind incendiile de vegetație uscată, stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească, precum și misiuni de asigurare a măsurilor de prevenire la un eveniment public.





În data de 17 aprilie, pompierii militari din cadrul Detașamentului Satu Mare au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație izbucnit pe malul stâng al râului Someș, în zona cartierului Micro 16.





În cursul zilei de 18 aprilie, forțele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească de pe strada Dara. La fața locului au acționat două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD, precum și 10 subofițeri și un ofițer. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric, existând și posibilitatea de propagare la clădirile învecinate, însă intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor.





Pe 19 aprilie, pompierii din cadrul Secției Negrești-Oaș au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul unui eveniment sportiv desfășurat în zona Luna Șes (raliu off-road), intervenind cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, încadrate cu 7 cadre militare.





În aceeași zi, echipajele au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Boinești, cu posibilitate de propagare către o biserică. La sosirea forțelor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 5 hectare. Acesta a fost localizat și lichidat în limitele găsite, fără a fi afectate locuințe sau alte obiective din apropiere.





Tot în cursul aceleiași zile, pompierii din cadrul Detașamentului Satu Mare au intervenit în localitatea Beltiug pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată și deșeuri menajere, manifestat pe o suprafață de aproximativ 20 mp. Incendiul a fost lichidat operativ, fără a se înregistra victime sau pagube materiale semnificative.





Pe lângă aceste intervenții, echipajele SMURD au gestionat un număr de 59 de cazuri medicale, acordând primul ajutor calificat și transportând persoanele aflate în dificultate la unități spitalicești.





Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare reamintește cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, în special în cazul arderii vegetației uscate, activitate interzisă de legislația în vigoare și care poate avea consecințe grave asupra mediului și comunității.