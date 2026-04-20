Ediția a IV-a a „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” a adus împreună elevi, lideri locali și profesioniști, într-un demers comun de susținere a noii generații





Casa Meșteșugarilor din Satu Mare a devenit, luni, 20 aprilie 2026, epicentrul inițiativei și al ideilor de viitor, găzduind cea de-a IV-a ediție a „Maratonului pentru Educație Antreprenorială”. Sub sloganul sugestiv „Your future is now!”, evenimentul a reunit elevi, studenți, profesori și specialiști, într-un cadru interactiv menit să cultive spiritul antreprenorial și încrederea în propriile forțe.

Un proiect care crește odată cu generațiile

Organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), în parteneriat cu Banca Națională a României și instituții de prestigiu precum Ministerul Educației și Cercetării și Universitatea de Vest din Timișoara, maratonul a devenit un reper în educația alternativă din România.





Cu patru ediții la nivel național și trei desfășurate la Satu Mare, inițiativa își consolidează constant impactul, confirmând nevoia tot mai accentuată de programe educaționale moderne, ancorate în realitățile economice actuale.

Tinerii, în prim-planul schimbării

Pe parcursul evenimentului, elevii de liceu au avut ocazia să descopere concepte esențiale despre antreprenoriat, să interacționeze direct cu profesioniști și să își prezinte propriile idei de afaceri. Activitățile au fost concepute pentru a stimula creativitatea, gândirea critică și inițiativa – competențe indispensabile într-o societate dinamică.





Atmosfera a fost una energică și motivantă, iar implicarea participanților a demonstrat dorința reală a tinerilor de a-și construi un viitor pe cont propriu, cu rădăcini în comunitatea locală.

Sprijin instituțional pentru viitorul comunității

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor reprezentanți importanți ai administrației locale și ai mediului de afaceri, printre care vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin-Marian Filip, viceprimarul municipiului, Cristina Tămășan-Ilieș, dar și omul de afaceri Vasile Lucuț.





În calitate de speaker, Cătălin Filip a subliniat rolul esențial al educației antreprenoriale în dezvoltarea economică:

„Investiția în educația antreprenorială a tinerilor este una dintre cele mai sănătoase direcții pentru dezvoltarea comunității. Avem nevoie de tineri care să aleagă să rămână în Satu Mare și să contribuie activ la viitorul acestui județ.”





La rândul său, viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a transmis un mesaj de încurajare, subliniind importanța exprimării ideilor și a încrederii în propriul potențial, reafirmând sprijinul administrației locale pentru astfel de inițiative.





Un model de succes, confirmat

Succesul edițiilor anterioare, inclusiv performanța remarcabilă de anul trecut, când Satu Mare a câștigat etapa finală a competiției, demonstrează eficiența acestui format educațional. Maratonul nu doar informează, ci inspiră și creează oportunități reale pentru tineri.





Coordonat la nivel local de Cosmin Bota, evenimentul continuă să atragă tot mai mulți participanți și să consolideze o comunitate bazată pe inițiativă și colaborare.





Concluzie: investiția în idei este investiția în viitor

„Maratonul pentru Educație Antreprenorială” nu este doar un eveniment, ci un catalizator pentru schimbare. Prin implicarea instituțiilor, a mediului de afaceri și a tinerilor, Satu Mare își conturează un viitor în care ideile prind contur, iar curajul devine motorul dezvoltării.