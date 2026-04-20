Elevi germani, în vizită la Consiliul Judeţean

Viitorul este construit de tineri, de aceea este deosebit de important pentru noi să le oferim experiențe și oportunități care să îi inspire și să îi motiveze să rămână acasă. Credem că trebuie să depășim stereotipurile trecutului și să construim un viitor atractiv pentru toată lumea – a declarat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, în cadrul întâlnirii la care au participat elevii și cadrele didactice de la Sankt Jakobus Gymnasium din Abtsgmünd (Germania) și de la Liceul Teoretic „Johann Ettinger” din Satu Mare. Elevii din Germania se află în județul Satu Mare pentru un schimb de experiență de o săptămână.







Pataki Csaba a subliniat că județul Satu Mare este reprezentat de o comunitate multiculturală, diversă și extrem de ospitalieră, pe care dorim să o prezentăm cu mândrie lumii întregi. Totodată, avem ca obiectiv clar să îi aducem acasă și să îi păstrăm aici pe tinerii noștri. „Pentru aceasta însă avem nevoie și de voi! Povestiți, arătați și altora cât de bine este să trăiești în județul Satu Mare. Noi vom face tot posibilul să asigurăm condițiile necesare: să creăm locuri de muncă, să dezvoltăm infrastructura și să construim un mediu de viață atractiv”, a adăugat președintele Consiliului Județean.

La finalul întâlnirii, elevii germani ne-au confirmat că suntem pe drumul cel bun: pentru ei, diferențele culturale au fost deosebit de interesante, iar ca experiență pozitivă au evidențiat faptul că au fost primiți de un oraș plin de viață.