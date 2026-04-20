



Luni, 20 aprilie 2026, în sala de ședințe a Consiliului Local a avut loc prezentarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru anul în 2026.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, și directorul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Adrian Balaj, s-au întâlnit cu reprezentanții ONG-urilor sătmărene pentru a stabili prioritățile în domeniul social pentru anul 2026. Au participat reprezentanți ai furnizorului de servicii sociale la nivel de județ, reprezentanți ai asociațiilor, fundațiilor și organizațiilor nonguvernamentale ce activează pe scena asistenței sociale din municipiul reședință de județ: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, Asociația Solidară EMMAUS, Asociația „Iubim viața’’, Asociația ,,Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului”, Asociația Stea, Fundația Hans Lindner, Asociația Surorile de Caritate ,,Sfântul Vicențiu”, Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, Serviciul de Ajutor Maltez Satu Mare, Asociația Sătmăreană pentru Promovarea Sănătății Mintale, Fundația Creștină Diakonia, Asociația ,,O masă caldă’’ și Crucea Roșie – Filiala Satu Mare.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, le-a mulțumit tuturor celor prezenți pentru activitatea desfășurată în anul 2025: ,,Vă mulțumesc pentru activitatea desfășurată pe tot parcursul anului 2025. A fost un an dificil, iar realitatea ne arată că și 2026 este un an cu provocări serioase, în special din punct de vedere financiar. Din păcate, aceste dificultăți nu se văd doar în cifre, ci în viața de zi cu zi a oamenilor, mai ales a celor vulnerabili. Presiunile asupra bugetelor locale sunt tot mai mari, nevoile sociale cresc, iar resursele nu țin întotdeauna pasul cu acestea. Cu toate acestea, responsabilitatea noastră este să găsim soluții și să nu lăsăm pe nimeni în urmă. La Satu Mare, am demonstrat în ultimii ani că putem construi un model funcțional de colaborare între administrația publică și organizațiile nonguvernamentale. Acest parteneriat nu este doar o formalitate, ci o necesitate. În vremuri ușoare este util, dar în vremuri dificile devine esențial. Chiar dacă anul acesta este unul complicat din punct de vedere financiar, nu ne retragem din fața responsabilităților. Continuăm să investim în servicii sociale și să susținem comunitățile vulnerabile, folosind toate instrumentele pe care le avem la dispoziție – de la bugetul local, dar mai ales prin atragerea fondurilor europene’’.

Primăria Municipiului Satu Mare oferă prin Direcția de Asistență Socială 8 tipuri de servicii sociale, tendința fiind în creștere în ultimii ani. La nivel de municipiu funcționează trei centre de zi pentru copii, două centre pentru persoane fără adăpost – centrul de zi și centru de tip rezidențial, o echipă mobilă, un centru de zi pentru vârstnici și Centrul Multifuncțional Social din zona Ostrovului, cu cele două componente: centru de zi pentru copiii provenind din familii nevoiașe din zonă și centru pentru persoanele cu dizabilități. De serviciile sociale oferite în aceste centre beneficiază 120 de copii și 150 de adulți.

În ultimii ani, numărul serviciilor sociale acordate de Primăria Satu Mare prin Direcția de Asistență Socială s-a triplat, paleta s-a diversificat, acoperind atât nevoile copiilor, cât și pe cele ale adulților și vârstnicilor.