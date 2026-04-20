Prefectul Altfatter Tamás a reunit structurile MAI pentru evaluarea situației curente și pregătirea unor proiecte esențiale pentru județ



Într-un context administrativ care cere echilibru între dezvoltare și siguranță, Prefectura Satu Mare a găzduit o nouă ședință de coordonare menită să traseze direcțiile imediate ale instituțiilor de ordine publică și administrație. Sub conducerea prefectului Altfatter Tamás, întâlnirea a adus în prim-plan atât proiecte de investiții, cât și organizarea unor evenimente de amploare.

Dialog instituțional pentru decizii eficiente

La ședința săptămânală au participat subprefecții Ioan Tibil și Cristian Valer Beseni, secretarul general Cosmin Dorle, precum și reprezentanți ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, a fost prezent și șeful Serviciului Județean al Arhivelor Naționale, Florin Pop.

Discuțiile au vizat evaluarea activităților în curs și stabilirea unor măsuri concrete pentru perioada următoare, într-un efort comun de consolidare a cooperării interinstituționale.

Investiție majoră pentru patrimoniu și funcționalitate

Un punct central al întâlnirii l-a constituit proiectul de consolidare și reabilitare a Centrului Județean APIA Satu Mare. Prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 114 din 7 aprilie 2026 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, valoarea totală a investiției ridicându-se la peste 22 de milioane de lei, TVA inclus.

Proiectul urmărește punerea în siguranță și modernizarea unei clădiri emblematice a municipiului, contribuind atât la protejarea patrimoniului construit, cât și la crearea unor condiții moderne pentru desfășurarea activităților instituționale. După această etapă, investiția intră în faza de proiectare.

Clarificări necesare pentru Arhivele Naționale

În cadrul ședinței a fost analizată și situația juridică a spațiului utilizat de Serviciul Județean al Arhivelor Naționale. În prezent, o suprafață de aproape 295 de metri pătrați este folosită ca arhivă fără a exista un drept real înscris în cartea funciară.

Autoritățile au discutat mai multe soluții administrative și juridice, cu scopul de a identifica o variantă durabilă care să asigure funcționarea instituției în condiții legale și eficiente.

Ordinea publică, sub control

Evaluarea operativă a săptămânii precedente a indicat un climat de stabilitate la nivelul județului Satu Mare. Nu au fost înregistrate incidente majore, iar activitățile specifice s-au desfășurat în condiții normale, rezultat al colaborării eficiente dintre instituțiile responsabile și al măsurilor preventive aplicate.

Pregătiri pentru „Sâmbra Oilor”

În perspectiva unuia dintre cele mai importante evenimente tradiționale din zonă, autoritățile au anunțat o deplasare în teren programată pentru 21 aprilie, la Huta Certeze, locul unde va avea loc, pe 3 mai, cea de-a 68-a ediție a festivalului folcloric „Sâmbra Oilor”.

Verificările vor viza aspecte esențiale precum organizarea spațiilor pentru public și comercianți, căile de acces, siguranța la incendiu, punctele de prim-ajutor, alimentarea cu energie electrică și salubrizarea. Scopul este asigurarea unui cadru organizatoric eficient și sigur pentru toți participanții.

Concluzie: echilibru între dezvoltare și siguranță

Ședința coordonată de prefectul Altfatter Tamás reflectă o abordare integrată a administrației locale, în care investițiile, legalitatea și siguranța publică sunt tratate ca priorități complementare. Prin astfel de demersuri, autoritățile urmăresc nu doar rezolvarea problemelor curente, ci și construirea unui cadru stabil pentru dezvoltarea durabilă a județului.