Consiliul Județean Satu Mare a aprobat constituirea comisiei de selecție și nominalizare a viitorilor membri ai Consiliului de Administrație al Aeroportului Satu Mare R.A., pentru mandatul 2026–2030.

Mandatele actualilor membri expiră la 3 octombrie 2026, iar demararea procedurii asigură continuitatea și transparența în managementul aeroportului. O schimbare importantă vizează dimensiunea viitorului Consiliu de Administrație. Dacă în prezent acesta are șapte membri, noua structură va fi redusă la doar trei.

Comisia va avea rolul de a selecta și propune candidații potriviți, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Din componența acesteia fac parte specialiști în resurse umane din cadrul Consiliului Județean, precum și un expert independent desemnat de autoritatea publică tutelară. Hotărârea adoptată include și regulamentul de organizare și funcționare al comisiei nou înființate.