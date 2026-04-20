Participarea la acest campionat reprezintă un moment important pentru promovarea karate-ului incluziv și confirmă valoarea sportivilor români pe plan european. De asemenea, delegația din Satu Mare și-a exprimat dorința de a reveni și la alte competiții organizate de SKDUN.





































În perioada 16–19 aprilie 2026, orașul Eger a fost gazda celei de-a 15-a ediție a Campionatului European SKDUN, competiție de anvergură care a reunit peste 1000 de sportivi pe șapte suprafețe de luptă. Evenimentul a fost unul special, marcând și prima ediție în care au participat sportivi din secția de incluziune karate.Timp de patru zile, concurenții s-au întrecut în probe precum kata, kumite (luptă), kata echipe și kumite echipe, oferind un spectacol sportiv de înalt nivel.Prima zi de concurs, desfășurată joi, a fost dedicată sportivilor speciali și veteranilor, aceștia fiind primii care au intrat pe tatami. România a fost reprezentată de un lot format din șapte sportivi speciali, alături de sportiva de suport Nyesti Nora Tiara și antrenorul Sensei Nyesti Csaba (5 Dan), toți legitimați la ACS Okinawa Satu Mare.Competiția a impresionat prin organizarea la standarde ridicate, cu suprafețe de luptă moderne, arbitri internaționali și o atmosferă profesionistă. Arbitrajul a fost coordonat de Juhász Ferenc, președintele federației SKDUN din Ungaria.Sportivii sătmăreni au obținut rezultate remarcabile, reușind să urce de șapte ori pe podium:Görbe Edina – locul IGoinea Andrei – locul IDumitre Cristian Matei – locul IIBota Sebastian – locul IIMorar Ayan Raul – locul IIAtallah Francois – locul IIIPenzes Emanuel – locul III„Cred că am participat la cel mai spectaculos campionat din cariera noastră de până acum. Totul a fost la superlativ: organizare, atmosferă, profesionalism. Sportivii incluzi au deschis competiția, într-un cadru special adaptat nevoilor lor”, a declarat antrenorul Nyesti Csaba.