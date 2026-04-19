Talna salvează un punct la Carei, Recolta pierde surprinzător cu Turul Sport •

Primele două jocuri ale rundei de debut din play-off-ului din Liga 4 Elite Dendiarom, disputată sâmbătă, a adus rezultate surprinzătoare. Liderul clasamentului, Talna Orașu Nou a obținut doar un egal în deplasare, în timp ce ocupanta locului secund , Recolta Dorolț a cedat surprinzător pe teren propriu.

La Carei, Talna Orașu Nou a întâlnit formația CSM Victoria .

Iar oaspeții porneau ca mari favoriți dacă luăm în calcul Victoria din derby-ul cu Recolta Dorolț de acum o săptămână precum și jocul modest arătat de careieni runda trecută acasă 0-2 cu Odoreu.

Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 14, prin Ciprian Cireap, reușind să preia conducerea încă din primul sfert de oră. Gazdele au reacționat și au egalat în minutul 31 prin Dávid Horváth, iar chiar înainte de pauză Raul Koter a întors rezultatul, astfel că Victoria a intrat la cabine cu avantaj minim, 2–1.

Repriza secundă a început complicat pentru Talna, care a rămas în inferioritate numerică în minutul 55, ( al 3 lea meci cinsecutiv cu eliminare în tabăra Talnei) după ce Raul Ștef a fost eliminat de arbitrul Ovidiu Mazilu. Chiar și în zece oameni, oaspeții au reușit să egaleze în minutul 65 prin veteranul Marian Demian. Până la final nu s-a mai modificat scorul, iar echipa din Carei a trebuit să se mulțumească cu un punct obținut pe teren propriu.

În celălalt meci al etapei, Recolta Dorolț a primit vizita celor de la Turul Micula. Gazdele au început perfect și au deschis scorul încă din primul minut prin Raul Raț. Deși Andrei Zbona a restabilit egalitatea în minutul 20, același Raț a readus avantajul pentru Recolta înainte de pauză, stabilind scorul de 2–1 la intrarea la vestiare.

Partea a doua a meciului a fost însă dominată de oaspeți. Dominik Domokos a egalat în minutul 61, iar Zbona a reușit dubla în minutul 79, întorcând rezultatul în favoarea Turului. În prelungiri, oaspeții au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Dávid Zelenák (min. 90+2), însă gazdele nu au mai avut timp să egaleze. Astfel, Turul Micula a produs surpriza etapei, câștigând cu 3–2 în deplasare.



Rezultate – Liga 4 Elite Dendiarom, play-off, etapa 1:



Victoria Carei – Talna Orașu Nou 2–2 (2–1)

Marcatori: Horváth (31), Koter (45) / Cireap (14), Demian (65)

Recolta Dorolț – Turul Micula 2–3 (2–1)

Marcatori: Raț (1, 40) / Zbona (20, 79), Domokos (61)

