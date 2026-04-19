Proiecte inovatoare, premii importante și calificări la etapa națională pentru tinerii pasionați de știință din Satu Mare

Creativitatea, rigoarea și pasiunea pentru știință s-au întâlnit într-un mod spectaculos la ediția din 18 aprilie 2026 a Olimpiadei de Creativitate Științifică, una dintre cele mai complexe competiții dedicate elevilor. Rezultatele obținute de elevii Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare confirmă încă o dată nivelul ridicat al educației și implicării din mediul local.





O competiție a viitorului

Olimpiada de Creativitate Științifică se remarcă printr-un format interdisciplinar, în care elevii îmbină cercetarea cu designul experimental, analiza critică și capacitatea de comunicare. Evaluarea proiectelor pune accent pe originalitate, relevanță, metodologie și impact, dar și pe abilitatea participanților de a-și susține ideile.

Performanța în acest domeniu nu vine întâmplător, ci este rezultatul unei munci susținute, al colaborării autentice și al unei înțelegeri profunde a modului în care știința poate răspunde provocărilor contemporane.

Premii I și calificări la etapa națională

Elevii „eminescieni” au obținut rezultate de excepție, reușind să urce pe cele mai înalte trepte ale podiumului:





Premiul I și calificare la faza națională – Proiectul TERR.AI .5.0 (98 puncte, Științe aplicate)

Echipa: Bene Antoniu, Luca Moldovan, alături de Denis Mindrut, Daniel Gulias, Ștefan Silaghi, Daria Soponar și Andras Pater

Mentor: prof. dr. Georgeta Cozma

Echipa: Carina Maria Boloș, Cristina Dimitra Simo

Mentor: prof. Mariana Brumboiu





Rezultate solide la toate categoriile

Seria performanțelor a continuat cu premii importante:

Premiul II – BE AWARE! (96 puncte, Științe aplicate)

Premiul II – RAW (96 puncte, TIC)

Premiul III – SMART HUNTER (95 puncte, Științe aplicate)

Premiul III – S.A.R. BOT (90 puncte, TIC)

Premiul III – LEMNA-ACT (85 puncte, Științe fundamentale)

De asemenea, alte proiecte au fost apreciate prin participare: AGRIREVOLUTION și PET, confirmând implicarea constantă a elevilor în activități de cercetare.





Munca din spatele performanței

Rezultatele au fost posibile datorită unei colaborări extinse între elevi, profesori mentori și parteneri din mediul academic și tehnic. Un rol esențial l-au avut echipele MultitouchCNME și Atelierul Transdisciplinar din cadrul Centrul Județean de Excelență Satu Mare, care susțin dezvoltarea proiectelor inovatoare.

De asemenea, implicarea colaboratorilor științifici și a specialiștilor din industrie a contribuit la creșterea calității proiectelor și la apropierea acestora de aplicațiile reale.

O confirmare a potențialului tinerilor

Rezultatele obținute la această competiție demonstrează nu doar talentul elevilor, ci și capacitatea lor de a gândi interdisciplinar și de a propune soluții pentru probleme actuale.

Pentru comunitatea educațională din Satu Mare, aceste performanțe reprezintă un motiv de mândrie și o dovadă clară că investiția în educație și excelență dă roade.