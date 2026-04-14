Proiectul se adresează copiilor între 4 și 10 ani

În fiecare zi, natura ne transmite semnale că are nevoie de ajutor. Prin proiectul EcoSalvatorii, derulat de Asociația Acces la Viitor, copiii cu vârste între 4 și 10 ani învață cum să transforme gesturile mici în fapte care schimbă lumea, devenind adevărați eroi ai mediului. Proiectul se desfășoară simultan în cinci județe din Transilvania, respectiv Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș.

În cadrul proiectului, copiii descoperă cât este de important să economisească resursele (precum apă, energie sau alimente) și să evite risipa de orice fel. Cei mai mici ecosalvatori vor descoperi că fiecare gest, indiferent cât de mic pare, de la oprirea apei când se spală pe dinți, până la reducerea risipei alimentare, devine un pas concret pentru un viitor sustenabil. Astfel, alături de părinți și liderii EcoSalvatori, fiecare dintre ei devine un erou al mediului.

„Fiecare copil care învață să economisească apă, energie și alimente devine un mic erou al mediului. Cu cât suntem mai mulți, cu atât putem aduce schimbarea de care planeta are nevoie.” – Anamaria Chiorean, fondatoarea ThoSay și Lider EcoNomisire.

La ediția din acest an vor participa 251 de copii și cadre didactice din 15 școli și grădinițe din județul Satu Mare. Împreună, aceștia formează o echipă puternică alături de 10 Lideri, persoane remarcabile, cunoscute și apreciate de comunitatea locală.

EcoNomisire: tema ediției din 2026. Concursuri cu premii, activități recreative și provocări săptămânale

Tema celei de-a șasea ediții a proiectului EcoSalvatorii este EcoNomisirea. Ambasadorii proiectului vor participa la activități alături de copii și le vor arăta cât de importantă este economisirea

Activitățile proiectului includ

crearea unui jurnal de economisire, cu cinci provocări săptămânale și contabilizarea faptelor eco bune realizate,

organizarea de concursuri cu premii, inclusiv vouchere de 100 lei,

activități recreative, precum dansul EcoSalvatorilor,

grupul EcoSalvatorii, o comunitate online plină de idei și inspirație unde participanții din cele cinci județe schimbă idei și bune practici.

Finalul proiectului va avea loc în perioada 2-9 iunie, atunci când, în fiecare reședință de județ, va fi organizat Marșul EcoPălăriilor, un simbol al angajamentului pentru natură și educație sustenabilă. Copiii vor crea pălării din materiale reciclate și, prin ele, vor transmite mesaje despre importanța protejării mediului înconjurător, transformând creativitatea și joaca în fapte mici cu impact mare pentru planetă.

Liderii EcoSalvatori, modele pentru copiii participanți

Un element distinctiv al proiectului îl reprezintă echipa de 10 lideri EcoSalvatori, persoane remarcabile care îi vor ghida pe copii prin exemplul lor personal. Fiecare lider reprezintă un domeniu eco, arătând că faptele mici pot avea un impact mare asupra mediului.

În județul Satu Mare, liderii EcoSalvatori din acest an sunt:

Mirela Retegan, jurnalist și fondator Gașca Zurli – EcoRespect,

Elena Birtoc, Co-Founder & CEO, Carel Woodworks – EcoResurse,

Anamaria Chiorean, fondatoarea ThoSay – EcoNomisire,

Felicia Hrihorișan, sociolog, co-fondator Asociația Cutezătorii Munților – EcoTransport,

Adrian Bilanici, expert Google Ads și jurnalist – EcoReutilizare,

Anamaria Dan, psihopedagog special, Asociația „Fluturașii Albaștri” – EcoColectare,

Asociația STEA, prin Grădina socială STEA – EcoLocal,

Emese Elek, biolog – EcoReciclare,

Adriana Calai, cadru didactic – EcoPlantare,

Anca Potra, cadru didactic – EcoLogizare.

Acești Lideri nu stau deoparte! Fie că dau un like la postările echipelor, vin să le povestească copiilor despre importanța domeniului pe care îl reprezintă sau oferă inspirație prin exemple reale de urmat, ei îi susțin pe cei mici să devină adevărați eroi zi de zi, prin fapte mici.

Despre EcoSalvatorii

Lansat în 2021 de Asociația Acces la Viitor, proiectul a crescut rapid: în 2025 a ajuns din Satu Mare în județele Sălaj și Cluj, iar în 2026 pășește și în Bihor și Maramureș, cu scopul de a inspira cât mai mulți copii să devină EcoSalvatori.

În județul Satu Mare, proiectul se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și al Shopping City Satu Mare