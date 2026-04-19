Duminică, 19 aprilie 2026, se împlinesc 107 ani de la un moment de referință pentru municipiul și județul nostru: Intrarea Armatei Române în Satu Mare și instaurarea administrației românești, eveniment care a marcat reafirmarea apartenenței acestui teritoriu la statul român și consolidarea idealului național al Mari Uniri.

La ceremonia oficială organizată în Piața Libertății, la Monumentul Eroului Necunoscut, au fost prezenți: președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, europarlamentarul Gheorghe Cârciu, subprefectul județului Satu Mare, Ioan Tibil, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, consilierul județean Sorin Stănean, consilierul local Mirela Suciu, secretarul executiv TSD Satu Mare, Claudiu Tămășan, precum și membri ai organizației PSD Satu Mare, alături de sătmărenii care au ales să cinstească memoria celor care au făcut posibil acest capitol important din istoria României.

Comemorarea a 107 ani de la eliberarea Sătmarului de către Armata Română nu reprezintă doar un moment de evocare a trecutului, ci și un prilej de reflecție asupra valorilor pentru care au luptat și au murit ostașii români: independența, suveranitatea, unitatea națională și respectul față de identitatea românească.









Sacrificiul eroilor ne obligă să păstrăm vie memoria faptelor de vitejie și să transmitem generațiilor viitoare respectul pentru istoria și valorile naționale care au stat la baza consolidării statului român modern.