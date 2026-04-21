Locale 21.04.2026 14:59
FOCAR. Alerta sanitară lângă Satu Mare: focar de hepatită virală tip A confirmat de autorități

Direcția de Sănătate Publică a confirmat apariția unor cazuri, iar autoritățile locale au declanșat măsuri de intervenție și prevenție în regim de urgență


Situație de alertă sanitară în localitatea Mădăras, unde Direcția de Sănătate Publică a confirmat existența unui focar de hepatită virală tip A. Apariția cazurilor a determinat activarea imediată a măsurilor de control epidemiologic, în încercarea de a limita răspândirea virusului și de a proteja populația. Autoritățile transmit recomandări stricte privind igiena și comportamentul preventiv, în contextul unei evoluții considerate sensibile și cu potențial de extindere.

Focar confirmat

Direcția de Sănătate Publică a confirmat oficial existența unor cazuri de hepatită A în localitatea Mădăras. Confirmarea marchează intrarea comunității într-o zonă de risc epidemiologic, cu necesitatea supravegherii atente a evoluției situației.

Hepatita virală tip A este o boală infecțioasă care se transmite în special prin apă sau alimente contaminate și prin contact direct cu persoane infectate. În acest context, riscul de extindere este crescut în lipsa respectării stricte a regulilor de igienă.

Populația prevenită

Autoritățile transmit populației un set clar de măsuri preventive, esențiale pentru limitarea răspândirii virusului: spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, consumul exclusiv de apă potabilă sigură, evitarea contactului cu persoane bolnave și menținerea unei igiene riguroase în gospodării.

Cetățenii sunt îndemnați să acorde atenție simptomelor specifice, precum greață, oboseală accentuată sau îngălbenirea pielii. În cazul apariției acestora, se recomandă prezentarea de urgență la medic pentru evaluare și diagnostic.

Intervenție și monitorizare

Primăria Orașului Ardud a demarat acțiuni de intervenție, incluzând dezinfecția zonelor potențial afectate, verificarea calității apei și monitorizarea permanentă a evoluției situației epidemiologice.

Situația rămâne sub supraveghere continuă, autoritățile sanitare și locale coordonând acțiunile pentru limitarea răspândirii și protejarea comunității. Măsurile vor fi ajustate în funcție de evoluția cazurilor și de rezultatele verificărilor în teren.

