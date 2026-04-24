



Consiliul Local Satu Mare a aprobat un pachet de măsuri stricte privind funcționarea jocurilor de noroc în municipiu, cu scopul declarat de a proteja copiii și tinerii.

Potrivit noilor reglementări, activitățile de tip „păcănele” și alte jocuri de noroc vor fi interzise în apropierea unităților de învățământ, precum și în barurile situate la parterul blocurilor. Totodată, publicitatea pentru aceste activități a fost interzisă.

În paralel, autoritățile locale au introdus reguli mai stricte de funcționare și unele dintre cele mai mari taxe din țară pentru operatorii din domeniu. Conform estimărilor, aceste măsuri vor duce la o reducere semnificativă a numărului de locații în care sunt disponibile jocuri de noroc.

Reprezentanții administrației locale subliniază că prioritatea o reprezintă protejarea minorilor și a tinerilor de riscurile asociate acestui tip de activități. În același timp, aceștia precizează că, în limitele legii, adulții își păstrează libertatea de a accesa astfel de servicii.