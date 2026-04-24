



Consiliul Local Satu Mare a adoptat un nou regulament privind organizarea jocurilor de noroc, o măsură pe care viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș o descrie drept „un proiect echilibrat”, menit să răspundă atât nevoii de restrângere a acestui domeniu, cât și asigurării unui cadru predictibil pentru mediul de afaceri.

Potrivit acesteia, noile reglementări prevăd interzicerea jocurilor de noroc în apropierea școlilor, eliminarea acestora din barurile situate la parterul blocurilor și interzicerea publicității stradale și a promovării agresive. În același timp, au fost introduse taxe foarte mari, printre cele mai ridicate din România, precum și reguli mai stricte de funcționare.

„O interdicție totală nu ar fi fost cea mai bună soluție, deoarece ar fi încurajat piața neagră sau migrarea către mediul online, unde controlul este mult mai dificil”, a transmis viceprimarul.

Cristina Tămășan Ilieș a subliniat că veniturile colectate din aceste taxe vor fi direcționate către programe de combatere a dependențelor, dar și către susținerea activităților culturale și sportive din municipiu. Totodată, autorizațiile emise în baza noului regulament vor avea o valabilitate de un an, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie analizate noi măsuri.

„Avem datoria să protejăm copiii și tinerii de acest fenomen, dar, în același timp, trebuie să respectăm libertatea adulților de a alege, în limitele legii”, a mai precizat viceprimarul.