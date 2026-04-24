🥇Antoniu Gabriel Giurgiu, elev în clasa a XII-a B, locul I la etapa județeană a Olimpiadei de limbi clasice - latină, și calificat la etapa națională (Tulcea, 22-24 mai 2026).





Pentru Antoniu este al șaselea și ultimul concurs de latină din viața de licean și a cincea participare la etapa națională; nu s-a descurajat niciodată atunci când rezultatul nu a fost cel la care aspira, ci a găsit în muncă alinare și motivație, precum poetul Ovidius, căruia Antoniu i-a dedicat multe ore de studiu și traducere. Congratulamur, Antoniu!

,,Mulțumiri doamnei profesoare Cristina Horotan pentru sprijinul constant, îndrumarea atentă și dedicarea cu care a contribuit la această reușită.” - a transmis conducerea.









