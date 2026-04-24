Performanță de excepție: Antoniu Gabriel Giurgiu, locul I la Olimpiada de latină

24.04.2026 17:11
Performanță de excepție: Antoniu Gabriel Giurgiu, locul I la Olimpiada de latină
🥇Antoniu Gabriel Giurgiu, elev în clasa a XII-a B, locul I la etapa județeană a Olimpiadei de limbi clasice - latină, și calificat la etapa națională (Tulcea, 22-24 mai 2026). 

Pentru Antoniu este al șaselea și ultimul concurs de latină din viața de licean și a cincea participare la etapa națională; nu s-a descurajat niciodată atunci când rezultatul nu a fost cel la care aspira, ci a găsit în muncă alinare și motivație, precum poetul Ovidius, căruia Antoniu i-a dedicat multe ore de studiu și traducere. Congratulamur, Antoniu!
,,Mulțumiri doamnei profesoare Cristina Horotan pentru sprijinul constant, îndrumarea atentă și dedicarea cu care a contribuit la această reușită.” - a transmis conducerea. 


Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda