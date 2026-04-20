Un moment plin de emoție a avut loc luni după-amiază la Satu Mare, acolo unde doi tineri deosebiți, uniți nu doar de uniforma de pompier, ci și de valori comune, au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă, nimeni altul decât primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi.

Este vorba despre Daiana-Simona Vancsa și Marian-Alex Butean, colegi în cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, care au ales să își unească destinele într-un cadru plin de căldură și sinceritate.





Cununia civilă a fost oficiată de primarul Kereskényi Gábor, care a transmis un mesaj emoționant:

„Casă de piatră, Daiana-Simona și Marian-Alex Butean!👏 Sportiva de la CSM Olimpia, Daiana-Simona Vancsa, s-a căsătorit luni cu Marian-Alex Butean. O nouă victorie importantă în viața campioanei noastre!”

La scurt timp după ceremonie, Daiana a transmis, la rândul ei, un mesaj de mulțumire:

„Vă mulțumim din suflet pentru prezență și pentru cuvintele frumoase. A fost o adevărată onoare pentru noi să ne fiți alături într-un moment atât de important din viața noastră🙏”.





O campioană în sport și în viață

Dincolo de uniforma militară, Daiana-Simona Vancsa este un nume de referință în karate, fiind legitimată la CSM Olimpia Satu Mare. La finalul anului 2025, a fost desemnată Sportiva Anului în cadrul Galei Sportului Sătmărean, o recunoaștere a unui parcurs impresionant.





Ofițer în cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Daiana a confirmat pe deplin valoarea sa și pe plan internațional: la Campionatul European de Karate de la Riga din 2025 a obținut locul I cu echipa și locul II la individual, performanțe care o plasează în elita sportului european.





Povestea celor doi tineri este una despre echilibru, determinare și devotament – valori care îi definesc atât în cariera de salvatori, cât și în viața personală.

Într-o lume grăbită, în care eroii adevărați sunt adesea discreți, Daiana și Marian sunt dovada că iubirea și vocația pot merge mână în mână.

Casă de piatră!



