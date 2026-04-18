Toate sacrificările au fost realizate în unități autorizate sanitar-veterinar

Autoritățile sanitar-veterinare din Satu Mare anunță că, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, au fost sacrificați peste 1.100 de miei în unități autorizate din județ, respectând normele legale în vigoare.

Sacrificări în condiții controlate

Potrivit datelor oficiale, un număr de 1.146 de miei au fost sacrificați în abatoare autorizate, în perioada martie–aprilie 2026.

Măsura a fost menită să asigure siguranța alimentară și să prevină comercializarea produselor provenite din surse necontrolate.

Controale pentru protejarea consumatorilor

Inspectorii DSVSA au monitorizat atent activitatea unităților de abatorizare și comercializare, pentru a se asigura că sunt respectate normele sanitar-veterinare.

Autoritățile recomandă consumatorilor să achiziționeze produse doar din surse autorizate, pentru a evita riscurile pentru sănătate.

Tradiție respectată, în condiții de siguranță

Carnea de miel rămâne un element central al mesei de Paște, iar autoritățile subliniază că respectarea regulilor de sacrificare și comercializare este esențială pentru ca tradiția să fie păstrată în siguranță.