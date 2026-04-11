Talna Orașu Nou s-a impus cu 2–0 pe teren propriu în fața celor de la Recolta Dorolț, în derby-ul etapei a 14-a din Liga 4 Elite, și a revenit pe prima poziție a clasamentului. Eroul meciului a fost Michel Fedorca, autorul unei duble.



Derby-ul județean s-a disputat sâmbătă la prânz și a pus față în față primele două clasate. Așa cum era de așteptat, jocul a avut ritm bun, dar și multă tensiune.

Gazdele au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 15, după ce arbitrul Narcis Bodocan l-a eliminat pe Exploit Mambulu pentru fault în poziție de ultim apărător la Varga.

Chiar și rămași în inferioritate numerică jucătorii Talnei nu au cedat inițiativa și au controlat jocul... Recolta a avut șansa după o jumătate de oră de joc când pe un contraatac inițiat de zvârluga Varga , oaspeții au trimis mingea în bara din dreapta porții lui Dombradi...

Apoi , în urma unei faze fixe a venit și eurogolul lui Fedorca din minutul 39. Corner de pe dreapta și apoi un vole de senzație, în diagonală, direct în vinclu de la 16 m...1-0.

Situația s-a echilibrat însă în minutul 61, când și oaspeții au rămas în zece oameni, după eliminarea lui Lakatos Tibor pentru cumul de galbene , astfel că finalul s-a disputat cu câte nouă jucători de câmp de fiecare parte.

S-a jucat pe contre cu oaspeții forțând egalarea inclusiv cu fundașul central Raul Ritli , împins vârf...Doar că pe contraatac tot gazdele aveau să puncteze în prelungiri prin același Michel Fedorca . Acesta a driblat doi adversari în careul oaspeților și a înscris elegat la colțul scurt... 2-0 și galeria împreună cu jucătorii Talnei au dat drumul petrecerii...cu celebrul refren...”Cine e pe primul loc? Talna E!”

Grație acestui succes, Talna Orașu Nou a trecut din nou pe primul loc, cu un avans de două puncte față de Recolta Dorolț, având în același timp și un meci restant.

Liga 4 Elite, etapa a 14-a

Talna Orașu Nou – Recolta Dorolț 2–0 (1–0)

Marcator: Michel Fedorca (39, 90+2)

Arbitru: Narcis Bodocan (Cluj-Napoca) Asistenți: Ovidiu Timar (Oradea), Flavius Seiche Lazăr (Almașu) Observator: Liviu Năstruț



