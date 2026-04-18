Verificări în exploatații, piețe și unități veterinare, pe fondul alertelor sanitare din Europa

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare au desfășurat, în perioada 9–16 aprilie 2026, o serie de controale în domeniul sănătății și bunăstării animalelor, vizând atât exploatații profesionale, cât și gospodării individuale și unități de profil.

Zeci de controale în tot județul

Medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un total de 35 de controale în exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare și farmacii veterinare din județul Satu Mare.

Acțiunile au avut ca scop verificarea respectării legislației sanitar-veterinare și prevenirea riscurilor pentru sănătatea animalelor și a populației.

Sancțiuni pentru nerespectarea legislației

În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.800 de lei.

Amenzile au fost acordate unor exploatații non-profesionale din localitatea Nadișu Hododului, pentru comercializarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația în vigoare.

Alertă sanitară la nivel european

Datele oficiale arată că, la nivelul Uniunii Europene, evoluează în continuare focare de gripă aviară, atât în exploatații avicole, cât și în mediul sălbatic, în mai multe state, printre care România, Germania, Italia sau Polonia.

De asemenea, pesta porcină africană continuă să fie prezentă în numeroase țări europene, inclusiv România și statele vecine.

Situație stabilă în județul Satu Mare

În ciuda contextului european, autoritățile anunță că, la nivelul județului Satu Mare, nu mai există în prezent restricții sanitar-veterinare generate de focare de pestă porcină africană.

Această situație reflectă eficiența măsurilor aplicate în perioada anterioară și nivelul ridicat de monitorizare.

Unde pot fi sesizate neregulile

Pentru sesizări sau reclamații în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, cetățenii pot apela CALL CENTER-ul la numărul 0800 826 787 sau pot contacta DSVSA Satu Mare la numerele 0261 715 956 și 0760 789 016.

Reprezentanții instituției subliniază importanța respectării normelor legale pentru prevenirea răspândirii bolilor și protejarea sănătății publice.