Liga a 3-a. Unirea Tășnad, parcurs fără greșeală în play-off! Victorie muncită cu Metalurgistul și loc pe podium

Sport 11.04.2026 20:05
Unirea Tășnad confirmă forma excelentă din play-off-ul Ligii a 3-a și ajunge la cinci meciuri consecutive fără înfrângere, după succesul obținut vineri, scor 2–1, pe teren propriu, în fața formației Metalurgistul Cugir.

Echipa pregătită de Mihai Săbău-Svegler și Ioan Stelescu a dominat confruntarea încă din start, impunând ritmul și controlul jocului. Tășnădenii puteau deschide rapid scorul, în minutul 4, când au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, acordată pentru henț. Căpitanul Vajda Roland a executat însă în transversală, ratând șansa desprinderii.

Gazdele au continuat să preseze și să țină jocul departe de propria poartă, în timp ce oaspeții din Cugir au mizat pe o defensivă compactă și pe contraatacuri rare. Prima repriză s-a încheiat fără gol, dar cu o superioritate clară a Unirii.

După pauză, scenariul s-a repetat. Tășnadul a atacat în valuri, iar ocaziile au început să apară tot mai des. Portarul oaspeților a avut o intervenție salvatoare de pe linia porții, iar Robert Băciut a zguduit bara transversală, semn că golul plutea în aer.

Deschiderea de scor a venit în minutul 74 și a fost semnată de Raul Topan, intrat de pe bancă, care a finalizat o acțiune rapidă și a deblocat tabela. Presiunea gazdelor nu s-a oprit aici, iar în minutul 80 Florin Chitaș a reușit faza meciului: un șut spectaculos, la colțul lung, din interiorul careului, pentru 2–0.

Pe final, relaxarea gazdelor a permis oaspeților să reintre în joc. În minutul 86, după o fază controversată la mijlocul terenului, la care tășnădenii au așteptat intervenția arbitrului, Alin Minteuan a profitat și a redus din diferență.

A fost însă prea târziu pentru Metalurgistul, care nu a mai reușit să creeze pericol real la poarta lui Mihai Traia. Unirea Tășnad își adjudecă meritat victoria și urcă pe locul 3 în clasament, confirmând statutul de echipă în formă din această fază a competiției.

Pentru tășnădeni urmează un nou test important, în deplasare, pe terenul formației din Alba Iulia.

Caseta tehnică

Liga a 3-a, Playoff, Seria 4, etapa a 2-a

Unirea Tășnad – Metalurgistul Cugir 2–1 (0–0)

Au marcat: Topan (74), Chitaș (80) / Minteuan (86)

Unirea Tășnad: Traia – Țăran, Gomez, Kouadio, Funkenhauzer, Vajda (cpt.), Negrea, Matei, Chitaș, Militaru, Sanogo
Rezerve: Dumitru, Băciut, Ciul, Groza, Tătaru, Vultur, Csatari, Topan
Antrenor: Mihai Săbău-Svegler
Director tehnic: Ioan Stelescu

Metalurgistul Cugir: R. Pop – Tăban (64 Sanchez), Liubashov, S. Itu, Kiraly – Udrea, Petra (80 Bura) – Goronea (80 P. Păcurar), Pahone (82 Suciu), Mihăilă – Saucă (cpt.) (64 Minteuan)
Rezerve: Berta, Vitinha, Cunțan, G. Andriuc
Antrenor: Lucian Itu

Arbitri: N. Bodocan (Cluj-Napoca), Ov. Timar (Oradea), F. Seiche Lazăr (Sânmihaiu Almașului)
Rezervă: S. Sălăjan (Satu Mare)
Observatori: Fl. Marcu (Oradea), D. Scridon (Arad)

