All Inclusive la 300 de lei? Da, dar include și dispariția banilor! Bursa zvonurilor •

A venit sezonul vacanțelor, iar odată cu el au răsărit pe internet și „binefăcătorii” care îți promit sejururi la mare mai ieftine decât o ieșire la terasă. Hotel de lux, vedere la mare, mic dejun inclus și preț de parcă proprietarul ar fi decis să facă acte de caritate.

Totul merge perfect până la momentul plății. „Rezervați rapid, mai este o singură cameră!”, spune anunțul. Trimiți avansul sau chiar toată suma, convins că ai dat lovitura verii. După aceea, liniște. Telefonul nu mai răspunde, contul dispare, iar pozele superbe se dovedesc a fi luate de la alte hoteluri.

Rezultatul? În loc de șezlong pe plajă, stai pe canapea și numeri paguba. Fără vacanță, fără bani și cu o lecție scumpă despre ofertele „prea bune ca să fie adevărate”.

Morală de sezon: dacă un sejur la mare costă cât două pizza și o apă minerală, s-ar putea ca singurul lucru real din ofertă să fie țeapa. Verificați agenția, citiți recenziile și nu trimiteți bani unor necunoscuți doar pentru că au poze frumoase cu marea. Ţeparii nu oferă concedii, ci doar experiențe... neplăcute.

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